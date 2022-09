Solois BIBI Akan Bergabung dengan Song Kang dalam Serial Netflix Sweet Home 2

SURYA.CO.ID - Solois Korea Selatan, BIBI, masuk dalam line-up pemeran serial Netflix Sweet Home 2.

Hal ini seperti yang dikabarkan Netflix melalui akun Instagram resmi, Senin (5/9/2022).

Artinya, BIBI akan bergabung dengan Song Kang sebagai pemeran dalam Sweet Home 2.

Melansir Kompas.com, Sweet Home adalah serial populer tentang seorang siswa sekolah menengah penyendiri yang pindah ke apartemen baru.

Namun kemudian umat manusia berubah menjadi monster buas dan melampiaskan teror. Para penghuni apartemen pun terperangkap di dalam gedung.

Mengingat popularitasnya yang luar biasa, acara tersebut dikonfirmasi untuk kembali dengan dua musim lagi.

Bintang Musim 1, yakni Song Kang, Lee Si Young, Lee Jin Wook, Park Gyu Young, dan Go Min Si akan kembali dan bergabung dengan pemeran baru Yoo Oh Sung, Oh Jung Se, Kim Moo Yeol, Jung Jinyoung, dan BIBI.

BIBI sendiri memulai debutnya sebagai penyanyi R&B pada 2019 sebelum dia menjadi runner-up di program audisi SBS “The Fan.”

Dia terus mendapatkan popularitas dengan penampilannya di “Girls’ High School Mystery Class” dan saat ini menjadi anggota tetap di “Witch Hunt 2022” TVING.

Pada 2021, Bibi muncul dalam serial film horor Whispering Corridors 6: The Humming.

