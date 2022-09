Pasca Kenaikan Harga BBM, Gubernur Khofifah Datangi Nelayan dan Pedagang Pasar di Lamongan

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa turun langsung menyapa masyarakat nelayan dan pedagang pasar di Lamongan, 4 hari pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Selasa (6/9/2022).

Orang nomor satu di Jatim ini ingin mendengar langsung

apa yang diharapkan nelayan dan pedagang usai pemerintah menaikkan harga BBM

Saat di Pasar Babat, Gubernur Khofifah yang didampingi Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, mendapati realita apa yang dirasakan pedagang yang menjual bahan pokok yang rentan akan perubahan suasana (volatile food). Bahwa, kenaikan harga bahan pokok di pasar Babat tidak terlalu mencolok atau masih pada kategori wajar.

Untuk sayuran jenis cabai memang mengalami kenaikan sebesar Rp 5 ribu per kilogramnya. Yakni dari harga Rp 50 ribu per kilogram, menjadi Rp 55 ribu per kilogram.

Begitu juga dengan bawang merah dan juga bawang putih, mengalami kenaikan sebesar Rp 3 ribu per kilogram, dari Rp 25 ribu per kilogram menjadi Rp 28 ribu per kilogram. Sedangkan pada telur justru mengalami penurunan harga.

"Bahan pokok tadi ada yang naik tetapi tidak melejit, ada cabai, bawang merah dan bawang putih," kata Khofifah.

Sedangkan harga telur sudah mulai turun. Daging dan ayam harganya juga normal. Gubernur Khofifah berharap masyarakat bisa memprioritaskan apa yang diperlukan

"Adanya kenaikan barang tersebut, saya mengimbau kepada masyarakat agar memprioritaskan kebutuhan, bukan keinginan," pintanya.

Pada kesempatan yang sama dilakukan peninjauan di tempat pelelangan ikan (TPI) Brondong, Khofifah melihat masih stabil pasca kenaikan BBM.

Dikatakan, dengan adanya kenaikan BBM, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga mengimbangi mengalokasikan bantuan sosial dan juga asuransi BPJS ketenegakerjaan kepada para nelayan.