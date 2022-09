7793 Keluarga Penerima Manfaat di Kota Mojokerto Bakal Dapat BLT BBM Rp 4,6 Miliar

Berita Mojokerto

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Sebanyak 7.793 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Mojokerto bakal menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM senilai Rp 4,6 miliar.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Mojokerto, Choirul Anwar, mengatakan rencananya penyaluran BLT BBM tahap pertama akan dilaksanakan pada September 2022.

Namun pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kantor Pos Cabang Mojokerto terkait daftar By Name By Address (BNBA) terkait jumlah penerima BLT BBM tersebut.

"Iya, kita masih menunggu surat resmi dari kantor Pos karena informasinya dari Kantor Pos itu ada 7.793 penerima BLT BBM," jelasnya saat dikonfirmasi Surya.co.id melalui seluler, Selasa (6/9/2022).

Sebelumnya, Dinsos P3A Kota Mojokerto, telah berkoordinasi dengan kantor Pos setempat terkait sasaran penerima sekaligus penyaluran BLT BBM ini.

Bantuan sosial pengalihan subsidi BBM yang digelontorkan di Kota Mojokerto kurang lebih mencapai Rp 4.675.800.000.

Nantinya, masing-masing KPM akan menerima Rp 600 ribu yang disalurkan melalui kantor Pos secara bertahap yakni Rp 150 ribu per bulan selama September hingga Desember 2022.

Pencairan BLT BBM rencananya akan dilakukan di Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan dan Kantor Pos Cabang Mojokerto Jalan A Yani.

"Untuk mekanisme pencairannya rencananya dua kali melalui kantor Pos," ucap Anwar.