Momentun HPN Bagi BSI, Transformasi Digital untuk Bangun Customer Engagement Itu Penting

SURYA.CO.ID, SURABAYA – Hari Pelanggan Nasional (HPN) menjadi momentum tersendiri bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), khususnya untuk selalu dekat di hati nasabah.

BSI senantiasa mengedepankan layanan yang ultimate melalui beragam solusi digital untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna.

"BSI siap memberikan layanan yang ultimate melalui beragam solusi digital untuk menjawab pergeseran perilaku nasabah setelah masa pandemi Covid-19. BSI sangat peduli terhadap kebutuhan dan kemudahan transaksi nasabah, oleh karena itu BSI terus bertransformasi memberikan ultimate service dan operational excellence melalui inovasi layanan transaksi keuangan dan digitalisasi,” tutur Anton, Senin (5/9/2022).

Sebagai contoh nyata, lanjutnya, salah satu layanan transaksi digital BSI Mobile, yang mana hadir untuk memberikan manfaat bagi nasabah sebagai sahabat financial, sahabat social dan sahabat spiritual dengan berbagai fitur kemudahan. Yaitu, pembukaan rekening secara online, kemudahan transaksional melalui fitur transfer, belanja online, transaksi QRIS, top up pulsa, beli token listrik, top up e-wallet, pembayaran sekolah, dan pembiayaan, pembukaan Tabungan E-Mas dan juga Gadai Emas via Online.

Tak hanya itu saja, BSI Mobile pun juga hadir guna menjawab kebutuhan nasabah dari sisi spiritual sebagai uniqueness BSI untuk memudahkan langkah ibadah melalui fitur berbagi zakat, infaq dan sodaqoh.

Selain itu ada pula fitur -fitur Islami seperti waktu salat, juz amma, asmaul husna, fitur lokasi masjid terdekat dan arah kiblat yang tepat.

Bahkan, tidak berhenti di situ saja, pasalnya pengembangan ekosistem digital produk dan fitur BSI Mobile akan terus dilanjutkan. Dalam waktu dekat, diharapkan super apps BSI Mobile dengan fitur yang lebih lengkap dapat memberikan manfaat yang lebih banyak bagi masyarakat luas.

Tidak hanya digital saja, layanan offline terbaik alias fasilitas kemudahan transaksi di kantor cabang pun juga selalu jadi prioritas. Di mana setiap petugas akan memandu nasabah untuk memanfaatkan fasiitas BSI Mobile, ATM dan CRM, Digital Form serta fasilitas lainnya sehingga proses transaksi menjadi lebih simpel dan sesuai dengan lifestyle nasabah.

Selain itu, khusus bagi 50 nasabah yang bertransaksi dikantor cabang pada hari Senin (5/9/2022) ini, akan mendapatkan suvenir manis. Nasabah juga dapat menyampaikan testimoninya melalui aplikasi Customer Satisfaction Survey sebagai bentuk evaluasi layanan dalam membangun customer engagement.