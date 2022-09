Jadwal - Siaran Liga Champions di SCTV, Selasa - Kamis, Daftar 32 Tim dan Pembagiann Grupnya

SURYA.co.id I Liga Champions Eropa 2022 - 2023 akan bergulir mulai besok, Selasa, 6 September 2022.

Macthday 1 Liga Champions 2022-2023 akan berlangsung dua hari, Selasa - Rabu ( 6 - 7 September) waktu setempat atau hingga Kamis dini hari waktu Indonesia (WIB).

Seperti musim sebelumnya, Liga Champions 2022-2023 diikuti 32 tim peserta.

Peserta di bagi dalam delapan delapan grup. Jadi masing-masing grup berisi empat tim.

Di babak grup, tim akan saling bertemu dua kali (home - a way). Jadi masing-masing tim akan memainkan enam laga (tiga home, tiga away).

Dua tim terbaik di masing-masing grup akan lolos ke babak knock out (babak 16 besar).



Di mana menonton siaran langsung Liga Champions 2022 - 2023?

Semua pertandingan Liga Champions 2022 bisa disaksikan dalam siaran langsung di:

TV (berlangganan) O Channel - Champion TV

Live streaming vidio.com (paket berlangganan)

Khusus SCTV akan menayangkan laga - laga pilihan.



JADWAL LIVE SCTV:

RABU 7 SEPTEMBER

Pukul 02:00 WIB -Paris Saint-Germain vs Juventus

Pukul 23.45 WIB - Ajax vs Rangers

KAMIS 8 SEPTEMBER

Pukul 02:00 WIB - Inter vs Bayern Munich

JADWAL LIGA CHAMPIONS 2022 - 2023 - Paris Saint-Germain vs Juventus, Rabu 7 September - Pukul 02:00 WIB, LIVE SCTV, Foto: bintang PSG Lionel Messi (Twitter.com @PSG_ENGLISH)



Berikut pembagian grup Liga Champions 2022:

GRUP A :

Ajax

Rangers

Liverpool

Napoli

Grup B

Atletico Madrid

Bayern Leverkusen

FC Porto

Club Brugge

