Kapolres Gresik Terjunkan Angoota ke SPBU Antisipasi Pengamanan Pasca Harga BBM Naik

Berita Gresik

SURYA.co.id | GRESIK - Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis mengimbau masyarakat agar tidak panik menyikapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sebab, pemerintah telah menyiapkan program bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai untuk melindungi daya beli masyarakat dan menahan peningkatan angka kemiskinan.

“Kita akan melakukan patroli di SPBU yang ada di wilayah hukum Polres Gresik. Selain itu, menyiagakan personel untuk memantau keadaan SPBU dan mengantisipasi terjadinya penimbunan BBM atau penyalahgunaan BBM bersubsidi,” kata Nur Azis, Minggu (4/9/2022).

Akpol Lulusan 2002 juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi akan isu atau berita hoaks yang berkembang, baik dari media sosial maupun di lingkungan sekitar.

“Semua informasi sebaiknya telusuri kebenarannya, jangan mudah percaya akan isu dan berita hoaks yang berkembang. Kami juga akan bertindak tegas bagi siapapun yang terlibat melakukan pelanggaran dan penyimpangan," katanya.

Sampai saat ini, seluruh SPBU yang ada di Gresik terpantau masih aman dan lancar walaupun harga BBM naik.

Diketahui, kenaikan BBM Pertalite naik menjadi Rp 10.000 per liter dari Rp 7.650.

Kemudian, Solar subsidi naik menjadi Rp 6.800 per liter dari Rp Rp 5.150 per liter dan Pertamax naik menjadi Rp 14.500 per liter dari Rp 12.500 per liter.