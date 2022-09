Tolak Kenaikan Harga BBM, DPP GMNI Serukan Aksi Unjuk Rasa di Daerah

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gerakan Mahasiswa Nasional (GMNI) tegas menolak kenaikan harga BBM.

Kini, DPP GMNI juga menginstruksikan seluruh kader melalui DPD dan DPC se-Indonesia untuk turun aksi berunjuk rasa.

"Kami sudah menginstruksikan DPC dan DPD GMNI se Indonesia untuk turun aksi," kata Sekretaris Jenderal DPP GMNI, M Ageng Dendy Setiawan dikonfirmasi dari Surabaya, Sabtu (3/9/2022).

"Kami mengkonsolidasikan kembali, mahasiswa dan kantong-kantong massa untuk bergerak. Memerahkan jalanan dengan panji-panji GMNI untuk melawan mafia migas," tegas Dendy.

Hingga saat ini, pihaknya masih berada di sisi menolak kenaikan harga BBM. Bagi GMNI, kenaikan harga BBM bersubsidi menurutnya adalah langkah instan pemerintah untuk mengamankan APBN.

Namun, kebijakan ini juga akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan akan membuat rakyat sengsara.

"Kenaikan harga BBM bersubsidi pasti berdampak pada kenaikan bahan pokok, di situlah rakyat akan sengsara," jelas Dendy.

Ia lantas menyinggung dalih pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang disebut karena subsidi tidak tepat sasaran. Menurutnya, kesalahan distribusi menjadi tanggung jawab lembaga negara yang ditunjuk oleh negara.

"Alasannya selalu sama soal subsidi salah sasaran. Padahal, negara kan punya lembaga yang ditunjuk untuk mengurus hilirisasi. Kenapa masih ada yang salah sasaran?," ujarnya.

"Fungsi pengawasan tidak jalan atau mungkin lembaga tersebut bermain mata dengan mafia? Pak Presiden (Joko Widodo) harus mengevaluasi total lembaga negara dalam hal ini BPH migas" imbuh Dendy.

Dibanding menaikkan subsidi, menurutnya ada langkah lain yang seharusnya bisa dilakukan pemerintah. Sejumlah lembaga pengawas yang mempunyai kepercayaan dari publik harus menyelidiki kebocoran BBM bersubsidi yang disalahgunakan.

"POLRI, Kejaksaan dan KPK harus melakukan penyelidikan terkait kebocoran ini, jangan sampai rakyat jadi korban penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh mafia migas," terang Dendy.

Untuk diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif telah mengumumkan kenaikan harga BBM, Sabtu (3/9/2022).

Untuk harga BBM bersubsidi jenis pertalite yang semula Rp 7.650 per liter, naik menjadi Rp 10 ribu per liter. Kemudian, solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter, naik menjadi Rp 6.800 per liter dan pertamax non subsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. Harga terbaru tersebut berlaku sejak Sabtu, 3 September 2022, pukul 14.30 WIB.