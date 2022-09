Harga BBM Naik, Polisi dan TNI Ikut Berjaga di Sejumlah SPBU Kota Blitar

SURYA.CO.ID, BLITAR - Petugas gabungan dari Polres Blitar Kota dan TNI ikut berjaga di sejumlah SPBU, usai resmi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), Sabtu (3/9/2022).

Penjagaan yang dilakukan petugas gabungan untuk mengantisipasi terjadinya antrean maupun aksi demo terkait kenaikan harga BBM.

"Sesuai instruksi pimpinan, kami dengan TNI langsung terjun ke beberapa SPBU untuk pengamanan saat terjadi kenaikan harga BBM," kata Kapolres Blitar Kota, AKBP Argowiyono.

Argo mengatakan, penjagaan di SPBU itu untuk mengantisipasi terjadinya antrean maupun hal lain yang tidak diinginkan setelah terjadi kenaikan BBM.

Menurutnya, dari laporan petugas di lapangan, situasi di sejumlah SPBU di Kota Blitar kondusif. Antrean kendaraan pembeli BBM di sejumlah SPBU juga normal.

"Stok BBM di sejumlah SPBU di Kota Blitar juga masih aman," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah menaikkan harga BBM untuk jenis pertalite, bio solar dan pertamax secara mendadak pada Sabtu (3/9/2022), pukul 14.30 WIB.

Harga BBM yang naik yaitu pertalite, bio solar dan pertamax. Harga pertalite yang sebelumnya Rp 7.650 per liter, naik menjadi Rp 10.000 per liter.

Lalu harga bio solar yang sebelumnya Rp 5.150 per liter, naik menjadi Rp 6.800 per liter dan harga pertamax yang sebelumnya Rp 12.500, naik menjadi Rp 14.500 per liter.