Harga BBM Naik, Ojol di Surabaya Raya Menjerit: Tidak Mungkin Kerja Pakai Sepeda Ontel

SURYA.CO.ID, SURABAYA – Pemerintah telah resmi menetapkan harga baru untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, pertalite dan pertamax pada hari Sabtu (3/9/2022) ini.

Kini, harga BBM jenis solar naik menjadi Rp 6.800 per liter, pertalite naik menjadi Rp 10.000 per liter dan pertamax naik jadi Rp 14.500 per liter.

Kenaikan harga BBM tersebut, tentu menjadi kesedihan tersendiri bagi para pengemudi ojek online (ojol). Pasalnya, sistem kerja mereka selama 24 jam bertumpu pada sepeda motor.

"Sangat-sangat disayangkan, tidak seharusnya pemerintah seenaknya menaikan harga BBM. Wong keadaan ekonomi aja belum pulih seutuhnya dan pandemi juga belum pergi total, kok malah dinaikkan," ujar satu dari sekian banyak ojol di Surabaya Raya, Rustam Aji, Sabtu (3/9/2022).

Ia juga mengatakan, dirinya dan rekan-rekannya sangat kecewa dengan kebijakan kenaikan BBM ini

"Lah di sistem aja kita gak ada kenaikan pendapatan sebagai ojol, kok malah BBM naik. Kalau ini terus-terusan naik lagi, apa ya harus kita kerja pakai sepeda ontel? Toh ya tidak mungkin kan," imbuhnya.

Kekecewaan serupa juga diutarakan oleh Andiansyah, seorang ojol yang kerap mangkal di wilayah Ketintang, Surabaya.

Bagi Andi, sapaan akrab Andiansyah, kebijakan naiknya harga BBM naik ini dinilainya sangat merugikan kaum bawah.

"Iya jelas sangat merugikan kaum-kaum bawah seperti kami ini. Kami ini kerja mengandalkan BBM, karena status kami ojol," ungkap Andi.

Sekadar informasi, berikut rincian harga baru BBM di SPBU Pertamina:

Solar Rp 6.800 per liter.

Pertalite Rp 10.000 per liter.

Pertamax RON 92 Rp 14.500 per liter.

Pertamax Turbo RON 98 Rp 15.900 per liter.

Dexlite CN 51 Rp 17.100 per liter.

Pertamina Dex CN 53 Rp 17.400 per liter.