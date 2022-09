Harga BBM Naik, Antrean Kendaraan di SPBU Wilayah Kota Blitar Masih Normal

SURYA.CO.ID, BLITAR - Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk jenis pertalite, bio solar dan pertamax secara mendadak pada Sabtu (3/9/2022), pukul 14.30 WIB.

Kenaikan harga BBM tidak sampai menimbulkan antrean parah kendaraan di beberapa SPBU di Kota Blitar.

Seperti yang terlihat di SPBU Jl Kalimantan dan di SPBU Kebon Rojo, Kota Blitar. Antrean kendaraan hanya terjadi sebentar menjelang kenaikan harga BBM. Setelah harga BBM naik, kondisi antrean kendaraan di SPBU kembali normal.

"Sempat terjadi antrean sebentar, tapi semua sudah teratasi, tidak sampai ada kemacetan," kata Supervisor SPBU Kebon Rojo, Kota Blitar, Hermawan.

Hermawan mengatakan, pemberitahuan kenaikan harga BBM dari pemerintah memang mendadak. SPBU baru mendapat informasi satu jam sebelum harga BBM naik.

"Harga BBM mulai naik pukul 14.30 WIB. Satu jam sebelumnya kami mendapat informasi untuk persiapan," ujarnya.

Dikatakannya, harga BBM yang naik yaitu pertalite, bio solar dan pertamax. Harga pertalite yang sebelumnya Rp 7.650 per liter naik menjadi Rp 10.000 per liter.

Lalu harga bio solar yang sebelumnya, Rp 5.150 per liter naik menjadi Rp 6.800 per liter dan harga pertamax yang sebelumnya Rp 12.500 naik menjadi Rp 14.500 per liter.

"Stok juga masih aman untuk beberapa hari ke depan. Stok tidak ada keterlambatan dan kelebihan. Sekarang kondisi di SPBU juga normal," katanya.

Hal serupa juga terjadi di SPBU Jl Kalimantan, Kota Blitar. Menjelang kenaikan harga BBM, sempat terjadi antrean kendaraan di SPBU.

Tapi, kondisi antrean tidak sampai ke jalan raya. Setelah harga naik, kondisi antrean di SPBU Jl Kalimantan kembali normal. Stok BBM di SPBU Jl Kalimantan juga aman.