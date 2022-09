Kuota Pertalite di Jember Diprediksi Tak Cukup Hingga Akhir Tahun, Polisi Diminta Bantu Pengawasan

SURYA.CO.ID, JEMBER - Pihak Pertamina di wilayah Jember melakukan beberapa langkah untuk menjaga stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Jember. Hal ini disampaikan oleh Sales Branch Manager V Malang, Agung Surya Pranata saat mengikuti rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Jember di Pendapa Bupati Jember, Kamis (1/9/2022) lalu.

Agung mengatakan bahwa per 1 September, pihak SPBU diminta membantu konsumen memakai aplikasi myPrtamina untuk pembelian BBM subsidi. "Ini untuk mewujudkan BBM subsidi tepat sasaran. Jadi SPBU bisa membantu melakukan pendaftaran di masa transisi ini. Harapannya, BBM subsidi tepat bisa dipakai oleh yang berhak sampai akhir tahun," ujar Agung.

Pihaknya bersama SPBU memasang imbauan perihal BBM subsidi tepat sasaran ini. Selain imbauan, juga dibuat jalur khusus pembelian BBM subsidi.

Seperti diketahui, selama ini jalur di SPBU biasanya hanya memampang tulisan jalur berdasarkan jenis BBM, seperti pertalite, pertamax, pertamax turbo, atau bio solar. "Jadi akan ada jalur khusus untuk pembelian BBM subsidi. Kami berharap, memang masyarakat yang berhak yang memakai jalur ini," imbuhnya.

Berdasarkan data dari Agung yang disampaikan di forum TPID tersebut, pemakaian BBM subsidi di Kabupaten Jember tinggi. Seperti diketahui, ada sistem kuota untuk BBM bersubsidi di tahun 2022 ini dari pemerintah. BBM bersubsidi itu adalah pertalite dan bio solar.

Kuota pertalite di Kabupaten Jember tahun 2022 mencapai 144.210 kiloliter. Dari jumlah tersebut sudah terserap 95,1 persen sampai Agustus, atau 137.170 kiloliter. Sedangkan kuota bio solar sebanyak 79.192 kiloliter, dan sudah terserap 58.840 kiloliter atau 74,3 persen.

Serapan pertalite terbilang tinggi sejak ada kenaikan harga pertamax pada April lalu. Serapan bulan Juni - Agustus 2022 lebih tinggi dibandingkan pada periode Januari - Maret.

Peningkatan penjualan pertalite itu terlihat di 40 SPBU reguler dan 36 perta shop se-Kabupaten Jember. Melihat volume serapan BBM bersubsidi ini, terutama pertalite, diprediksi kuota yang tersisa tidak akan mencukupi hingga akhir tahun. "Dan untuk kebijakan lebih lanjut mengenai kuota ini, kami menunggu dari pemerintah pusat," imbuh Agung.

Karena itu, pihaknya meminta bantuan kepada pihak Polres Jember untuk pengawasan pemakaian BBM bersubsidi ini. Pengawasan ini untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan.

"Kami meminta bantuan kepada Pak Kapolres untuk pengawasan penyaluran BBM bersubsidi ini, supaya BBM subsidi ini tepat sasaran," lanjutnya.

Langkah yang juga ditempuh adalah mencatat nomor polisi kendaraan roda empat dalam membeli BBM subsidi. Pencatatan nomor polisi kendaraan ini untuk menerapkan SK dari BPH Migas No 4 Tahun 2022 tentang pengendalian penyaluran BBM jenis tertentu (solar subsidi.

Yakni 60 liter per hari per kendaraan untuk kendaraan roda 4 pribadi, 80 liter per hari untuk kendaraan umum, dan 200 liter per hari untuk roda 4 non mobil.

Usai mendengarkan paparan dari pihak Pertamina tersebut, Bupati Jember, Hendy Siswanto meminta supaya ada informasi kepada aparat penegak hukum tentang indikasi pihak-pihak yang nakal terkait penyaluran BBM bersubsidi ini.

Sedangkan Kapolres Jember, AKBP Hery Purnomo menegaskan, pihaknya bakal menindak tegas pihak-pihak yang nakal dalam penyaluran BBM bersubsidi ini.

"Seperti beberapa waktu lalu, kami menyidik seseorang yang memodifikasi kendaraan dan membeli BBM bersubsidi berulang-ulang. Tidak akan berhenti di situ saja, kami akan terus pantau," tegas Hery. ****