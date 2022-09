Jadwal - Siaran Liga Inggris SCTV: Aston Villa vs ManCity, MU vs Arsenal, Klasemen- Tops Skor

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris 2022 - 2023 matchday ke-6, yang akan berlangsung Sabtu - Minggu (3-4 September 2022).

Di mana menonton siaran langsung Liga Inggris?

Semua pertandingan Liga Inggris 2022-2023 bisa disaksikan dalam siaran live streaming Vidio.com (paket berlangganan).

Laporan live score, detik per detik pertandingan bisa di ikuti livescore.com, flashscore.com, atau di google.livescore.com.

Khusus siaran langsung Liga Inggris di televisi Indonesi, akan ada ditayangkan dua pertandingan pilihan:

LIVE SCTV:

SABTU 3 SEPTEMBER 2022 - Pukul 23.30 WIB

Aston Villa vs Manchester City

MINGGU, 4 SEPTEMBER 2022 - Pukul 22.30 WIB

Manchester United vs Arsenal

Jadwal - Siaran Liga Inggris, Live SCTV Sabtu: Aston Villa vs Mancity, Minggu: Manchester United (MU) vs Arseneal. FOTO: Jadon Sancho menjadi anadalan baru Manchester United (UM 2022 - 2023). (livescore.com)

Berikut jadwal lengkap Liga Inggris Matchday-6, Sabtu - Minggu (3-4 September 2022)

SABTU 3 SEPTEMBER 2022

18:30 - Everton vs Liverpool

21:00 - Brentford vs Leeds United

21:00 - Chelsea vs West Ham United

21:00 - Newcastle United vs Crystal Palace

21:00 - Nottingham Forest vs AFC Bournemouth

21:00 - Tottenham Hotspur vs Fulham

21:00- Wolverhampton Wanderers vs Southampton

23:30 - Aston Villa vs Manchester City

MINGGU 4 SEPTEMBER