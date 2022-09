PT Trias Toyoba Astria Beli 1 Mesin Baru untuk Tambah Kapasitas dengan Investasi 60 Juta Dolar AS

Direktur Utama PT Trias Toyoba Astria (TTA), Sugeng Kurniawan, di sela mengumumkan ekspansi TTA di tahun 2022 ini berupa penambahan investasi mesin produksi senilai 60 juta dolar AS hingga 72 juta dolar AS.

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Produsen Polyester Plastik Film (BOPET Film), PT Trias Toyoba Astria (TTA) melakukan ekspansi mesin baru.

Perusahan joint ventura antara PT Trias Sentosa Tbk dengan perusahaan asal Jepan, Toyoba Co Ltd, itu menyiapkan dana investasi antara 60 juta dolar AS hingga 72 juta dolar AS.

Direktur Utama TTA Sugeng Kurniawan, mengatakan investasi mesin baru ini untuk memenuhi peningkatan permintaan polyester plastik film atau Biaxially-Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET Film) baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor.

"Ekspansi ini akan menambah kapasitas produksi BoPET kami, sebesar 20-25 persen. Tambahan kapasitas ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor akan produk-produk BoPET film di masa mendatang,” kata Sugeng, dalam media update TTA, Kamis (1/9/2022).

TTA yang dididirikan sejak 2017 dan mulai beroperasi pada 2020 ini sebelumnya telah memiliki mesin berkapasitas produksi 22.000 ton/tahun dengan penyerapan 127 orang tenaga kerja.

Saat ini tingkat utilitas sudah mencapai 100 persen sehingga perseroan perlu melakukan ekspansi dengan menambah 1 unit mesin pembuat BoPET film.

Sugeng mengatakan, nantinya dengan penambahan mesin baru ini akan menyerap tenaga kerja sebanyak 125 orang.

"Ditargetkan, proses pembangunan pabrik baru akan rampung dan siap beroperasi pada kuartal IV/2025," jelas Sugeng.

Proses investasi ini, menurut Sugeng cukup lama.

Karena pembuat mesinnya sedang banyak order sehingga pesanan tidak bisa cepat, dan dijanjikan dalam waktu 3 tahun.

Sugeng yang juga merupakan Presiden Direktur Trias Sentosa ini mengatakan pada semester I/2022 ini produksi BoPET TTA ini diserap oleh pasar domestik sebanyak 50 persen yakni untuk Trias Sentosa dan PT Trias Toyobo Ecosyar (TTE) produsen transparent vapor -deposited film sebagai bahan baku.

“Sedangkan di pasar ekspor dengan porsi 50 persen, BoPET TTA diserap oleh Toyobo untuk diolah dan dipasarkan di Jepang, sehingga TTA ini sudah punya market yang pasti,” beber Sugeng.

TTA memberi kontribusi terhadap pendapatan Trias sebesar 15 persen.