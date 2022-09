Jadwal Persebaya vs Bali United Liga 1 2022 - Ambisi Bajul Ijo Naik di Posisi Klasemen

Foto Persebaya, Koko Ari Araya (kiri) saat menjalani latihan di lapangan Thor Surabaya. Duel Persebaya vs Bali United pda Liga 1 2022-2023 ini diprediksi berjalan ketat, seru dan panas. Kedua tim sama-sama membidik kemenangan lantaran performa yang dimiliki terus menajak di Liga 1 2022-2023 musim ini.

SURYA.co.id | SURABAYA - Kompetisi Liga 1 2022-2023 segera masuk ke pekan kedelapan mulai Jumat (2/9/2022). Jadwal Persebaya Surabaya vs Bali United bakal menjadi pertandingan pembuka, besok.

Jadwal Persebaya Surabaya vs Bali United pada Liga 1 2022-2023 bakal tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

Kick-off jadwal Persebaya Surabaya vs Bali United menurut rencana akan dimulai pada pukul 16.00 WIB.

Duel Persebaya vs Bali United pda Liga 1 2022-2023 ini diprediksi berjalan ketat, seru dan panas. Kedua tim sama-sama membidik kemenangan lantaran performa yang dimiliki terus menajak di Liga 1 2022-2023 musim ini.

Persebaya barus saja memetik kemenangan tandang usai mengalahkan PSS Sleman 1-0 pada Liga 1 2022-2023 pekan ketijuh.

Sedangkan Bali United juga menunjukan performa bagus dengan mengalahkan Persib Bandung pada laga terakhirnya di Liga 1 2022-2023.



Selain laga seru Persebaya vs Bali United, pertandingan lainnya di Liga 1 2022-2023 pekan kedelapan ada Persis Solo vs PSIS Semarang hingga Persib Bandung vs RANS Nusantara.

Ketiga laga yang telah disebutkan itu dapat disaksikan secara live Indosiar selaku pemegang hak siar BRI Liga 1 2022-2023.