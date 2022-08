Konsep Racer, Glow Dance Crew SMAN 1 Mojokerto Tampil 'Glowing' di UBS Gold Dance Competition 2022

SURYA.co.id - KONSEP penampilan unik melekat pada tim dance Glow Dance Crew atau GLDC 122 SMAN 1 Mojokerto.

Lagi dan lagi GLDC 122 bawakan tema yang out of the box pada UBS Gold Dance Competition 2022 Seri Surabaya.

Saat mendampingi tim basket putra beberapa waktu lalu, mereka mengusung konsep Kelas Biologi.

Giliran tampil kembali di DBL Arena, Senin (29/82022), mereka tampil membawa konsep sebagai pembalap atau racer.

Merepresentasikan seorang wanita mandiri nan tangguh, mereka tampil enerjik dan terkesan tomboi.

Ada alasan menarik dibalik pemilihan konsep ini.

Mereka ingin menceritakan jika semua orang secara tidak langsung akan selalu bersaing dan berselisih selama hidupnya.

“Konsep koreo kami ini berpesan kalau kita tuh harus jadi seperti pembalap yang berusaha finish nomor satu,” ungkap Patricia, Leader GLDC 122.

Untuk menguatkan konsep bernuansa racer, GLDC 122 tampil dengan properti seperti race flag, helm, dan replika mobil balap. (*)