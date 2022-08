Jadwal Persebaya vs Bali United di Liga 1 2022-2023 - Upaya Bajul Ijo Jaga Konsistensi Menang

SURYA.co.id | SURABAYA - Simak jadwal Persebaya Surabaya di Liga 1 2022-2023 pekan kedelapan. Tim Bajul Ijo dijadwalkan menjamu Bali United.

Jadwal Persebaya Surabaya vs Bali United bakal tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Duel pada pekan kedelapan Liga 1 2022-2023 ini bakal dilangsungkan, Jumat (2/9/2022) mendatang.

Kick-off jadwal Persebaya Surabaya vs Bali United di lanjutan Liga 1 2022-2023 akan dimulai pada pukul 16.00 WIB.

Jadwal Persebaya vs Bali United akan menjadi penanda dimualinya rangkaian pertandingan Liga 1 2022-2023 pekan kedelapan.

Kini Liga 1 2022-2023 masih menyisakan pertandingan untul pekan ketujuh, Senin (29/8/2022).

Jadwal Liga 1 2022-2023 hari ini menyuguhkan tiga pertandingan, Senin (29/8/2022).

Dua dari pertandingan pekan ke-7 BRI Liga 1 2022 tayang di Indosiar, PSM Makassar vs Persib Bandung dan Dewa United vs PSIS Semarang.

Sementara laga RANS Nusantara FC menghadapi Barito Putera dapat anda saksikan via streaming Vidio.com.

Jadwal Liga 1 2022-2023 Hari Ini

Pukul 15.30 WIB - Dewa United vs PSIS Semarang - (Indosiar, Vidio)

Pukul 16.00 WIB - RANS Nusantara FC vs Barito Putera - (Vidio)

Pukul 20.00 WIB - PSM Makassar vs Persib Bandung - (Indosiar, Vidio)