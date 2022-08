Brand Skincare Lokal OMG Bagikan 77.777 Kosmetik Selama Bulan Agustus 2022

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Brand Kecantikan Lokal OMG mengadakan kegiatan pembagian 77.777 produk skincare kepada masyarakat di 1000 titik acara yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini menjadi rangkaian dari acara Gebyar OMG 17-an dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-77.

Pada acara ini, OMG juga mengadakan perlombaan make up dengan produk OMG yakni lip cream dan foundation, serta penampilan guest star.

Rangkaian Gebyar OMG 17-an berlangsung sejak tanggal 13-28 Agustus 2022 dan terlaksana di 1000 titik di Indonesia dimulai dari unit RT, RW, Perumahan hingga instansi kelurahan, salah satunya yang berjalan pada 28 Agustus 2022 di Jalan Gayungan dan Jalan Gubeng, Surabaya.

Dinisa Aruni, Head of Marketing OMG mengatakan kegiatan pembagian 77.777 produk skincare dalam rangkaian Gebyar OMG 17-an nantinya akan memecahkan Rekor MURI sebagai kegiatan pembagian produk skincare dengan titik lokasi terbanyak di Indonesia.

“OMG sebagai brand lokal akan berusaha memecahkan rekor MURI melalui kegiatan Gebyar OMG 17-an di 1000 titik lokasi dengan total produk yang dibagikan adalah 77.777 skincare kepada masyarakat yang berpartisipasi selama momen perayaan kemerdekaan di bulan Agustus 2022,"ujarnya, Senin (29/8/2022).

Adapun produk skincare yang dibagikan pada saat rangkaian kegiatan Gebyar OMG 17-an adalah Skincare Viral TikTok yaitu OMG Oh My Glow Peach Glowing.

Rangkaian Skincare dari OMG Oh My Glow Peach Glowing terdiri dari face wash, toner, dan cream dengan harga Rp 40.000 per paket.

Skincare ini telah mengandung Triple Serum Vitamin yaitu Niacinamide, Serum Vitamin C & E yang dapat membuat wajah 2.5 kali lebih cerah dan glowing, serta mengandung ekstrak buah peach yang membuat wajah fresh seharian dan terlindung dari sinar UVA/UVB.

"OMG percaya bahwa wanita indonesia adalah wanita yang merdeka, oleh karena itu OMG mendukung wanita Indonesia untuk terus berjuang dan terus berkreasi dengan caranya masing-masing," lanjutnya.

Untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, OMG mengajak 1000 titik di Indonesia untuk dapat menunjukkan semangat #NeverFade sesuai visi OMG yang ingin terus mendukung mimpi para perempuan dari OMG agar Selalu On.

“Dengan adanya acara Gebyar OMG 17-an, OMG berharap dapat semakin dekat dengan perempuan Indonesia sekaligus menyemarakkan kemerdekaan Indonesia yang sempat tertunda karena adanya pandemi covid. Semangat #NeverFade bagi para perempuan Indonesia untuk menggapai mimpinya”, tutup Dinisa.