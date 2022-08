Jadwal Liga Inggris Malam Ini di SCTV: Nottingham vs Tottenham, Simak Hasil Laga Spektakuler Pekan-4

Jadwal Liga Inggris, LIVE SCTV Malam ini, Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur, malam ini

SURYA.co.id I Jadwal Liga Inggris 2022-2023 pekan ke-4 masih menyisakan tiga pertandingan,, yang akan dihelar malam ini, Minggu (28/8/2022).

Terdiri pukul 20:00 WIB Aston Villa vs West Ham United dan Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United

Laga pekan ke-4 akan ditutu[ duel Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur pukul 22.30 WIB.

Dimana nonton Liga Inggris?

Semua pertandingan liga Inggris bisa disaksikan dalam siaran langsung O Channel dan Live Streaming Vidi.om

Juga bisa diikuti laporan live score-nya secara detik per detik di Livescore.co, flash score.com, atau google.livescore

LIVE SCTV:

MINNGU 28 Agustus - Pukul 22.30 WIB

Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur.

Ulasan Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur

Bintang Tottenham Hotspurs, Harry Kane (Instagram: Harry Kane)

Dikutip SURYA dari LIVESCORE.com, Nottingham Forest baru musim ini balik ke Liga Primer Inggris, setelah absen selama 23 tahun.

Meskipun berstatus tim promosi, Nottimngham Forest telah mengawali debutnya dengan baik.

Pasukan Steve Cooper menang di laga kandangnya melawan tim kuat musim lalu Westham United dengan skor 1 - 0 di pekan kedua.

Pekan lalu di laga kedua mereka sukses mencuri satu poin di kandang Everton dengan skor 1 - 1.

Foret baru kalah di laga perdana di kandang Newcastle United dengan skor 2 - 0.

Baca juga: Alasan Tuchel dan Conte Bersitegang Saat Chelsea vs Tottenham, Berujung Kartu Merah

Kini di pekan ke-4, Forest akan mendapat kedatangan tamu, tim terbaik keempat Liga Inggris musi lalu, Tottenham Hotspur.