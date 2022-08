Bank Jatim Raih Indonesia Best Bank 2022

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Penghargaan presitisius berhasil diraih PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim, dalam ajang Indonesia Best Bank Awards 2022 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi secara virtual pada hari Kamis (25/08/2022) lalu.

"Penganugerahan tersebut diberikan kepada Bank Jatim sebagai Indonesia Best Bank 2022 for The Appropriate Business Strategy Through Banking Products and Services," kata Busrul Iman, Direktur Utama Bank Jatim, Sabtu (27/8/2022).

Acara yang diselenggarakan untuk ketujuh kalinya ini berjalan dengan sukses.

Penghargaan diberikan kepada bank terbaik dengan kinerja keuangan yang optimal, sehingga memiliki kondisi yang sangat sehat atau sehat pada tahun 2022.

Pendekatan untuk menilai tingkat kesehatan bank yang dilakukan tim riset Warta Ekonomi menggunakan pendekatan Risk-Based Bank Rating (RBBR) yang dikombinasi dengan variabel lain, yakni kinerja intermediasi serta pengelompokan bank yang didasarkan pada modal inti yang dimiliki atau biasa disebut KBMI (Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti).

Dengan mengusung tema “Being a Winner in Post-Pandemic within Digital Utilization”, Warta Ekonomi berharap, bahwa bank-bank yang mendapatkan kategori sangat sehat ini tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja serta kontribusinya di masa pasca pandemi maupun di masa yang akan datang.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto juga melihat potensi ekonomi digital di Indonesia.

Pada ajang penghargaan Warta Ekonomi yang mengusung tema Being a Winner in Post-Pandemic within Digital Utilization, ia menyoroti peran perbankan dalam menciptakan bisnis model baru melalui digital guna memitigasi risiko bisnis model lama.

Menko Airlangga menggarisbawahi perbankan memiliki andil penting dalam mendorong stabilitas sistem keuangan agar terjaga dengan baik sehingga dapat bergerak secara berkelanjutan.

“Saya ucapkan selamat kepada para nominasi dan pemenang Best Bank Awards 2022, semoga dapat terus berkarya dalam memajukan industri perbankan,” ucap Airlangga.