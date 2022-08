Wonderkid Persebaya Surabaya, Marselino Ferdinan Kembali Raih Best Young Player of The Week

SURYA.co.id, - Wonderkid Persebaya Surabaya Marselino Ferdinan dinobatkan sebagai Best Young Player of The Week di BRI Liga 1 2022, Jumat (26/8/2022).

Pemain muda andalan Persebaya Surabaya Marselino Ferdinan baru kembali dari cedera.

Ia melewatkan total empat pekan pertama BRI Liga 1 2022 akibat cedera yang didapatkan pada saat membela Timnas U-19 di Piala AFF U-19 2022 lalu.

Pemain berusia 18 tahun itu baru comeback di pekan ke-5 dan ke-6 BRI Liga 1 2022.

Baru comeback di dua laga, Marselino Ferdinan sudah menggapai penghargaan Best Young Player of The Week atau pemain muda terbaik pekan ini.

Penghargaan ini tentu bukan yang pertama bagi adik dari Oktafianus Fernano itu.

Marselino Ferdinan menunjukkan piala penghargaan pemain muda terbaik Liga 1 2021 (Youtube: Ram Surahman)

Ini karena Marsel musim lalu mendapatkan predikat pemain muda terbaik di Liga 1 2021.

Sementara penghargaan perdana musim ini didapatkan usai Marselino berhasil menjadi penentu kemenangan Persebaya saat menghadapi PSIS Semarang pada Selasa (23/8/2022) lalu.

Tendangan roketnya di menit ke-94 berhasil menghujam gawang PSIS yang dijaga oleh Wahyu Tri Nugroho.

Ketenangan Marselino dalam lapangan menjadi kemampuan yang menonjol bagi pemain muda satu ini.