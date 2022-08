Liga Inggris, Mancity vs Crystal Palace: Tamu Paling Nakal, Jadwal Siaran SCTV, Top Skor - Klasemen

SURYA.co.id I Liga Primer Inggris 2022 - 2023 pekan ke- 4 akan bergulir Sabtu - Minggu, 27 - 28 Agustus 2022.

Liga Inggris pekan ke-4 Sabtu (27/8/2022) akan dibuka duel Manchester United (MU) di kandang Southampton, pukul 18.30 WIB.

Tiga jam kemudian, Chelsea akan menjalani laga kandang melawan Leicester City, pukul 21.00 WIB.

Di jam yang sama akan berlangsung empat pertandingan serentak, Brentford vs Everton, Brighton & Hove Albion vs Leeds United, Liverpool vs AFC, dan

Manchester City vs Crystal Palace.

Lalu pukul 23.30 WIB, ada bentrok derbi london antara pimpinan klasemen Arsenal menjamu tim promosi Fullham.

Jadwal lengkap tersedia di akhir artikel.

Dimana nonton Liga Inggris?

Semua pertandingan Liga Inggris disiarkan langsung TV O Channel dan Live streaming Vidio.com (paket langganan)

Laporan LIVE SKOR, detik per detik pertandingan bisa diikuti di Livescore.co, flashscore, maupun google.livescore.com

LIVE SCTV

SCTV akan menayangkan dua pertandingan pilihan. Namun belum ada konfirmasi, pertandingan mana yang dipilihnya. Kemungkinan besarnya adalah: