Kedutaan Besar India Gelar AKAM Golf Cup 2022 untuk Rayakan Hari Kemerdekaan India ke-75

SURYA.co.id | SURABAYA - Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan India ternyata berdekatan dengan HUT Kemerdekaan RI yang dirayakan setiap bulan Agustus.

Bila HUT Kemerdekaan RI diperingati setiap tanggal 17 Agustus, India memperingati HUT Kemerdekaan setiap tanggal 15 Agustus.

Untuk perayaannya, biar tidak kalah dengan perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia, India juga menggelar berbagai kegiatan.

Khusus di Indonesia, Kedutaan Besar India menyelenggarakan AKAM Golf Cup 2022 pertama di Imperial Club Golf yang indah, Lippo Karawaci.

Duta Besar India untuk Indonesia dan Timor Leste, HE Mr Manoj Kumar Bharti, menjelaskan bahwa India telah merayakan 75 tahun kemerdekaannya pada tanggal 15 Agustus 2022 yang dirayakan sebagai Azadi Ka Amrit Mahotsav (Grand Elixir Festival of Independence) di seluruh India.

“India dan Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Kedua negara bekerja sama erat di tingkat bilateral dan multilateral. Dengan diadakannya turnamen golf ini, diharapkan dapat menyatukan komunitas golf kedua negara untuk saling mengeksplorasi jalan baru dengan tujuan kerjasama yang saling menguntungkan," kata Manoj yang juga pecinta olahraga golf tersebut, Rabu (24/8/2022).

Dirinya mengaku, mendedikasikan acara tersebut untuk semangat kebersamaan dan kerja sama di bawah Presidensi G20 Indonesia dan India saat ini dan yang akan datang. Golf Cup yang diadakan telah menarik partisipasi para profil besar dari komunitas bisnis, pemerintah, dan kalangan politik.

Dubes Manoj bergabung dengan sejumlah duta besar lainnya antara lain, Dubes Dian Triansyah Djani dan H.E Andy Rachmianto, dari Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Kemudian HE Tran Duc Binh dari Kedutaan Besar Vietnam, HE Gustavo A Torres, dari Kedutaan Besar Argentina dan HE Slo-bodan Marinkovic, dari Kedutaan Besar Serbia.

Tampak juga HE Lars Bo Larsen, dari Kedutaan Besar Kerajaan Denmark.

PT Times International dan PT Chairos International Ventures juga terlibat dalam menyukseskan acara tersebut, termasuk sponsor dari PT Ispat Indo dan PT Bara Daya Energi.

Sponsor lainnya antara lain ABY, Godrej, TVS Motirs, MAP, Asia Pacific Fibers, MAG Insurance, BMW, Advanced Offshore, Orbit Future Academy, Uni Minda, Siloam Hospitals, GMIS Jakarta, Dayaguna Maritim Cogo-tama, Munich Lloyd, Gama Intisamudera, Embee Plumbon tekstil.