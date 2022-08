Jadwal Liga Inggris Pekan ke-4, Siaran Langsung SCTV, Rekap Hasil, Top Skor, Klasemen

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke- 4 yang akan bergulir Sabtu - Minggu (27 - 28 Agustus 2022).

Liga Inggris pekan ke-4 Sabtu (27/8/2022) akan dibuka duel Manchester United (MU) di kandang Southampton, pukul 18.30 WIB.

Di lanjutkan dengan laga lima laga serentak pukul 21.00 WIB, yang terdiri: Brentford vs Everton, Brighton & Hove Albion vs Leeds United, Chelsea vs Leicester City, Liverpool vs AFC, dan

Manchester City vs Crystal Palace.

Jadwal lengkap tersedia di akhi artikel.

Dimana nonton Liga Inggris?

Semua pertandingan Liga Inggris disiarkan langsung TV O Channel dan Live streaming Vidio.com (paker langganan)

Laporan LIVE SKOR, detik per detik pertandingan bisa diikuti di Livescore.co, flashscore, maupun google.livescore.com

LIVE SCTV

SCTV akan menayangkan dua pertandingan pilihan. Namun belum ada konfirmasi, pertandingan mana yang dipilihnya. Kemungkinan besarnya adalah:

SABTU 27 Agustus - pukul 23.30 WIB

Arsenal vs Fullham

MINGGU 28 Agustus - pukul 22.30 WIB

Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur

JADWAL LIGA INGGRIS pekan ke-4: Striker Arsenal Gabriel Jesus akan menjadi andalan dalam duel Arsenal vs Fullham. (Getty Images)

Duel Sorotan di pekan ke-4

Sejumlah laga yang diperkirakan akan menjadi manyedot perhatian terbesar pekan ke-4 antara lain: