Hasil Drawing Piala Carabao: Mancity - Chelsea Saling Bunuh di Putaran ke 3

SURYA.co.id I Berikut hasil undian Piala Carabao Cup putaran ketiga, seperti dikutip SURYA.co.id dari lapran Livescore.com, Kamis (25/8/2022).

Laga paling seru di putaran ketiag akan menghadirkan final kepasgian, Manchester City vs Chelsea.

Bentrokan akan berlangsung di kandang Manchester City di Stadion Etihad, 8 November 2022.

Sedangkan Manchester United akan menjamu Aston Villa

Arsenal menjamu Brighton & Hove Albion dan Tottenham menjamu Nottingham Forest.

Di tempat lain, New

Penyerang sayap Chelsea, Hakim ziyech AFP)

castle menghadapi Crystal Palace di St James' Park.

Leeds bertandang ke markas Wolverhampton Wanderes (Wolves).

Lalu Bournemouth bentrok dengan Everton di South Coast.

Juara bertahan Liverpool bertemu lawan enteng. Bermain di markas Anfiel menjmu Derby Coutry, tim League One, kasta ketiga Liga Inggris.

Hasil Lengkap Piala Carabao putaran ketiga

8 November 2022

02:45 - AFC Bournemouth vs Everton

02:45 - Arsenal vs Brighton & Hove Albion

02:45 - Brentford vs Gillingham

02:45 - Bristol City vs Lincoln City

02:45 - Burnley vs Crawley Town

02:45 - Leicester City vs Newport County

02:45 - Liverpool vs Derby County

02:45 - Manchester City vs Chelsea

02:45 - Manchester United vs Aston Villa

02:45 - Milton Keynes Dons vs Morecambe

02:45 - Newcastle United vs Crystal Palace