Berani Menolak Omnibus Law, LaNyalla Meraih Dukungan Menjadi Capres 2024 dari Jember

SURYA.CO.ID, JEMBER - Hiruk pikuk menuju Pemilu 2024 semakin ramai. Dari wilayah Kabupaten Jember, mendadak juga muncul dukungan kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti sebagai calon presiden (capres) 2024.

Deklarasi dukungan untuk LaNyalla itu disuarakan para relawan Raung Ksatria di Hotel Luminor Jember, Selasa (23/8/2022) sore. Ratusan orang relawan dari Jember dan Lumajang menghadiri deklarasi tersebut untuk mendukung LaNyalla maju sebagai capres.

Relawan yang hadir antara lain tokoh masyarakat, tokoh perempuan, juga tokoh pemuda. Mereka berasal dari sejumlah kecamatan di Jember, juga kecamatan di Kabupaten Lumajang.

Koordinator Raung Ksatria, Zamroni Ulfa menuturkan "Raung Ksatria” memiliki makna suara para pejuang, apalagi masih dalam bulan kemerdekaan, sehingga makna pejuang masih begitu melekat.

Ada beberapa alasan kenapa Raung Ksatria memberikan dukungan kepada LaNyalla. Zamroni menyebut LaNyalla adalah tokoh pejuang kebenaran dan kesejahteraan rakyat. "Karena itu, kami yakin Pak LaNyalla mampu diterima oleh semua golongan dan tanpa membeda-bedakan status dan strata orang tersebut," ujar Zamroni usai deklarasi.

Menurutnya, kharakter LaNyalla begitu dekat dengan rakyat, sehingga sudah sangat layak menjadi penerus Presiden RI Joko Widodo. "Pak LaNyalla ini dekat dengan rakyat, setiap kunjungan ke daerah, pasti bertemu rakyat. Tentu aspirasi kami akan mudah tersalurkan," imbuhnya.

Selain itu ia menyebut dukungan masyarakat Jember kepada LaNyalla sangat besar, hal tersebut dapat dilihat dari perolehan suara LaNyalla waktu Pemilihan DPD RI di Jatim 2019 silam.

Relawan Raung Ksatria memiliki prinsip 'setunggal suara, setunggal tujuan / satu suara, satu tujuan' dalam mendukung LaNyalla. "Prinsip ini yang kami pakai untuk mengantarkan Pak LaNyalla menjadi Presiden 2024," tegasnya.

Alasan lain yang dikemukakan adalah, LaNyalla disebut sebagai tokoh nasional yang berani menentang UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang mendapatkan penolakan dari banyak kaum buruh. Ia menyebut, di Jember banyak pabrik dan perusahaan, sehingga para pekerja butuh perlindungan dan kepastian hukum.

Lebih lanjut, gerakan ini akan dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi untuk LaNyalla ke seluruh Indonesia sebagai calon presiden.

Dari pantauan SURYA, para relawan memakai kaus biru bergambar wajah LaNyalla di bagian depan dan bertuliskan LaNyalla for the next president 2024. Di bagian belakang bertuliskan 'Pemberani, Pemersatu, Independen, Egaliter'.

Deklarasi dukungan kepada tokoh nasional untuk maju di Pemilihan Presiden 2024 ini menambah daftar deklarasi dukungan menuju Pilpres 2024 di Kabupaten Jember. Sebelumnya, ada deklarasi relawan pendukung Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, juga Sandiaga Uno. *****