Prediksi MU vs Liverpool, Erik Masih Pakai Ronaldo, Klopp Andalkan Trio SFD, H2H 1 - 5

SURYA.co.id I Berikut prediksi line up dan skemar serangan Manchester United (MU) vs Liverpool di pekan ke-3 Liga Inggris yang akan diputar beberapa saat lagi.

Duel MU vs Liverpool dilangsungkan di Old Trafford malam dini hari ini, Selasa (23/8/2022).

Prediksi line-up dan skema serangan

Manchester United (MU)

Dikutip SURYA dari Livescore.com, pelatih Erik ten Haag rupanya masih tetap memakai striker Cristiano Ronaldo, meski bintang Portugal itu beberapa kali terlihat perseteruan denga Erik ten Haag.

Ya Erik ten Haag, memang tidak memilii alternatif lain. Satu-satunya striker yang dimiliki saat ini hanyalah Ronaldo. Anthony Martial yang diharapkan bisa menjadi mesin gol lainnya, sedang dibekap cedera.

Ronaldo dipasang sebagai striker murni, dengan dua trionya, Jadon Sancho di kanan dan Marcus Rashford di sayap kiri serangan.

Di lapangan tengah, lagi - lagi, Erik ten Hag tetap memainkan Fred, yang disebutnya sebagai titik lemah permainan MU. Lagi-lagi penyebabnya, Erik ten Haag tidak memiliki stok.

Sebenarnya Erik ten Haag sudah memiliki gelandang anyar Casemiro, yang baru didatangkan dari Real Madrid. Namun rupanya Casemiro belum dimasukkan dalam Line-up.

Fred tetap di dapuk sebagai jangkar lapangan tengah. Ia akan bekerja sama untuk memenangi wilayah pusat pertarungan itu, bersama gelandang Bruno Fernandes di kanan dan Christian Eriksen di kiri.