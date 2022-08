Jadwal dan Hasil Liga Spanyol: Real Madrid Panen Gol, Malam Ini: Sociedad vs Barcelona

SURYA.co.id I Berikut hasil dan jadwal Liga Spanyol Laliga Santander 2022-2022 pekan ke-2, yang digelar mulai Jumat atau Sabtu (20/8/2022) dini hari WIB, hingga Selasa (23/8/2022) dini hari waktu Indonesia.

Lima pertandingan Liga Spanyol Laliga 2022 - 2023 telah rampung digelar Jumat - Sabtu (20/8/2022)

Tiga pertandingan lagi akan digelar Minggu (21/8/2022) malam ini hingga Senin dini hari.

Ada laga Atletico Bilbao vs Valencia pukul 22.30 WIB, lalu Atletico Madrid vs Villareal pukul 00.30 WIB, dan Real Socieda vs Barcelona pukul 03.00 WIB.

Dua pertandingan lainnya, akan digelar Senin malam atau Selasa dini hari WIB. Antara Elche vs Almeria dan Girona vs Gatafe.

Di mana nonton Liga Spanyol Laliga?

Semua pertandingan Laliga bisa disaksikan di:

beIN Sport dan live streaming vidio.com (paket berlangganan).

Laporan detik per detik pertandingan bisa diikuti di Livescore.com, flashscore, dan google livescore.

HASIL LIGA SPANYOL LALIGA pekan ke-2

Celta Vigo 1 - 4 Real Madrid

Juara bertahan Real Madrid mulai ngejos di pekan kedua dengan menang besar di kandang Celta Vigo.

Diutip dari Livescore.com, Rel Madrid menang 1 - 4 dalam laga yang berlangsung Minggu dini hari.