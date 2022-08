Jadwal dan Hasil Liga Italia: Inter Milan Pimpin Klasemen, Malam Ini Atalanta vs AC Milan: H2H 2-4

SURYA.co.id I Berikut hasil dan jadwal Liga Italia Serie A 2022-2023 pekan kedua yang digelar Sabtu - Selasa (20 - 23 Agustus 2022).

Empat pertandingan Liga Serie A 2022 - 2023 pekan ke-2 telah rampung digelar Sabtu (20/8/2022) malam.

Selanjutnya Minggu (21/8/2022) malam hingga Senin dini hari, akan berlangsung lima pertandingan.

Dua pertandingan sisanya akan digelar Senin hingga Selasa (23/8/2022) dini hari, yaitu antara AS Roma vs Cremonese dan Sampdoria vs Juventus.

Jadwal pertandingan Liga Italia Serie A 2022 - 2023 secara lengkap tersedia di bagian bawah artikel.

BIG MATCH: Atalanta vs AC Milan

AC Milan saat menjadi juara Liga Italia 2021-2022.Twitter @acmilan)

Pertandingan paling menjadi sorotan pada pekan ke-2 adalah Atalanta vs AC Milan, yang akan digelar malam dini hari ini pukul 01.45 WIB Senin (22/8/2022).

AC Milan datang dengan status juara bertahan, membawa misi menang untuk menjaga persaingan dengan rival - rival pemburu gelar scudetto musim ini.

Terutama persaingan dengan rival sekotanya, Inter Milan yang musim lalu menempel ketat sebagai runner-up, hanya selisih satu poin di akhir kompetisi.

Saat ini, Inter Milan berada di puncak klasemen setelah menang di dua laga pembuka.

Duel AC Milan di kandang Atalanta akan menjadi ujian untuk bertahan di papan atas klasemen.