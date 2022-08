Hasil Liga Inggris: Asenal Pecah Rekor, Malam Ini SCTV: Newcastle vs Mancity, Besok: MU vs Liverpool

SURYA.co.id I Berikut jadwal dan hasil Liga Inggris 2022 - 2023 pekan ke-3 yang digelar Sabtu-Minggu dan Selasa, tanggal 20 - 21 dan 23 Agustustus 2022.

Sebanyak enam pertandingan telah digelar Sabtu (20/8/2022) tadi malam.

Selanjutnya di Minggu (21/8/2022) malam ini akan digelar tiga pertandingan seru. Terdiri Leeds United vs Chelsea, West Ham United vs Brighton & Hove Albion, dan Newcastle United vs Manchester City.

BIG MATCH: Satu pertandingan big match MANCHESTER UNITED v LIVERPOOL akan menjadi penutup pekan ke-3, Senin (22/8/2022) malam atau Selasa dini hari waktu Indonesia.

Hasil dan Jadwal lengkap Liga Inggris pekan ke-3 tersedia di bagian bawah artikel.

Dimana nonton siaran langsung Liga Inggris?

Semua pertandingan Liga Inggris bisa ditonton di:

Siaran langsung TV Ochanel

Live Streaming Vidio.com (paket berlangganan).

Juga bisa diikuti dalam laporan Livescore di Livescore.com, Google Livescore, atau Flashscore.

LIVE SCTV:

Newcastle United vs Mancity Minggu - pukul 22.30 WIB.

HASIL LIGA INGGRIS PEKAN ke-3 SABTU (20/8/2022).

Arsenal pimpin klasemen dan pecah rekor