Wagub Jatim Emil Dardak Sampaikan Duka Kepergian Ayah Tercinta : Farewell My Lifelong Inspiration

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan duka mendalam atas kepergian ayahanda tercinta Ir Achmad Hermanto Dardak, pada Sabtu (20/8/2022) dini hari.

Melalui akun instagram resminya, ia berbagi duka atas kepergian sosok yang selama ini menjadi inspirasinya itu.

Disampaikannya bahwa ia bangga menjadi anak dari seorang Hermanto Dardak yang kiprahnya besar untuk bangsa.

"Farewell my lifelong inspiration. I'm so proud to have you as my father. This is your favorite song. (Selamat berpisah inspirasi seumur hidupku. Aku sangat bangga memilikimu sebagai ayahku. Ini lagi favorit mu)," tulisnya di akun instagram sembari menyatutkan sebuah lagu.

Hal serupa juga dilakukan Arumi Bachsin, istri Wagub Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, memohon doa dan keikhlasan atas kepergian ayah mertua tercinta.

Melalui akun media sosial resminya, ia turut mengabarkan terkait kepergian tokoh bangsa tersebut. Ia meminta doa agar ayah mertuanya tercinta tersebut mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya.

"A great man, father, husband and friend, Achmad Hermanto Dardak. Mohon doa terbaik untuk ayahanda kami agar mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya," ucap Arumi di akun instagramnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, duka mendalam tengah dirasakan keluarga besar Pemprov Jawa Timur.

Ayahanda Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, yaitu Ir A Hermanto Dardak MSc PhD meninggal dunia pada Sabtu (20/8/2022) dini hari.

Ayah tercinta Wagub Jatim tersebut diketahui meninggal dunia usai terlibat kecelakaan di kawasan tol Pemalang Batang.