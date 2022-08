Sampaikan Duka, Gubernur Khofifah Doakan Ayah Wagub Emil Dardak Husnul Khatimah

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bela sungkawa dan duka yang mendalam atas kepergian ayahanda dari Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak yaitu Ir Achmad Hermanto Dardak MSc PhD, Sabtu (20/8/2022).

Secara khusus Gubernur Khofifah mendoakan agar ayahanda tercinta dipanggil ke haribaan Allah dalam kondisi Husnul Khatimah, dan mendapatkan tempat terbaik di Sisi Allah.

"Innalillahi wa inna ilaihi roji'uun. Atas nama pribadi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan seluruh masyarakat Jawa Timur, saya menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak H. Achmad Hermanto Dardak, ayahanda Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Elestianto Dardak," tutur Gubernur Khofifah.

Disampaikannya bahwa duka yang dirasakan oleh Wagub Emil Dardak adalah duka seluruh warga Jawa Timur.

Untuk itu pihaknya berdoa agar seluruh keluarga diberikan kesabaran, ketabahan dan Senantiasa dalam lindungan Allah.

"Semoga almarhum husnul khatimah, diterima semua amal ibadahnya, diampuni segala khilafnya, dilapangkan kuburnya dan dimasukan ke Surga-Nya. Dan, kepada keluarga Bapak Emil Elestianto Dardak yang ditinggalkan, diberi kesabaran, ketegaran dan ketabahan, serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin," tegasnya.

"Semua milik Allah, dan hanya kepada-Nya lah kita semua akan kembali. Lahul Fatihah," tambah Khofifah.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan duka mendalam atas kepergian ayahanda tercinta.

Melalui akun instagram resminya, ia berbagi duka atas kepergian sosok yang selama ini menjadi inspirasinya itu.

Disampaikannya, ia bangga menjadi anak dari seorang Hermanto Dardak yang kiprahnya besar untuk bangsa.

"Farewell my lifelong inspiration. I'm so proud to have you as my father. This is your favorite song. (Selamat berpisah inspirasi seumur hidupku. Aku sangat bangga memilikimu sebagai ayahku. Ini lagu favorit mu)," tulisnya di akun instagram sembari menyatutkan sebuah lagu.