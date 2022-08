Para Pemain Film Mencuri Raden Saleh Gelar Meet and Greet Serta Cinema Visit di Surabaya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemain film Mencuri Raden Saleh menyapa warga Kota Pahlawan saat menggelar meet and greet dan cinema visit di Ciputra World Surabaya, Sabtu (20/8/2022).

Mereka adalah Iqbaal Ramadhan sebagai Piko (The Forger), Angga Yunanda sebagai Ucup (The Hacker), Aghniny Haque sebagai Sarah (The Brute), Ari Irham sebagai Tuktuk (The Driver) dan Umay Shahab sebagai Gofar (The Handyman).

Sutradara film Angga Dwimas Sasongko menceritakan, Piko mahasiswa seni rupa yang mencari uang dengan memalsukan lukisan untuk membebaskan sang ayah dari penjara. Namun tiba-tiba mendapat tawaran mencuri karya maestro Raden Saleh yang dijaga ketat di Istana Negara.

"Mengikuti rencana, Piko membentuk tim yang berisi Ucup (hacker), Sarah (atlet bela diri), Gofar (mekanik), Tuktuk (pembalap liar) dan Fella (bandar judi), masing-masing mengincar uang yang ditawarkan sebagai imbalan dari pencurian tersebut," ujarnya.

Pelaksanaan rencana mereka, lanjut Angga, dihadapkan dengan begitu banyak rintangan yang berpeluang merenggut hal-hal berharga dan dimiliki hubungan percintaan, persahabatan hingga keluarga mereka.

"Di tengah upaya melancarkan misi pencurian penuh risiko tersebut, mereka tidak tahu bahwa ada ancaman besar di balik pencurian lukisan tersebut," terangnya.

"Sebenarnya lukisan yang ada di film dibikin dulu, itu hal yang kami lakukan bahkan sebelum skrip jadi. Yang paling penting lukisannya. Risetnya cukup panjang, saya itu belum pernah lihat lukisan Pangeran Diponegoro yang asli," sambungnya.

Setelah dari Surabaya, kata dia, para bintang film tersebut akan pergi ke Mojokerto, Yogyakarta, Solo, Semarang, Purwokerto, Cirebon, Bandung dan Bekasi. Bahkan rencananya bakal ditayangkan di Malaysia dan Brunei Darussalam.

"Mengingatkan tanggal rilis Mencuri Raden Saleh yaitu pada 25 Agustus 2022. Kami menyapa para penggemar agar meningkatkan antusiasme audience mengenai penayangan film," pungkas Angga.