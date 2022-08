Hermanto Dardak Tutup Usia, Ini Profil dan Pengabdiannya dalam Pembangunan Infrastruktur Indonesia

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kabar duka. Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia periode 2010-2014 Hermanto Dardak meninggal pada Sabtu (20/8/2022).

Kabar soal meninggalnya Hermanto Dardak disampaikan oleh putranya Emil Elestianto Dardak via sambungan whatsapp. "Benar, pukul 03.25 WIB, dini hari," kata Emil.

Emil Dardak mengungkapkan rasa bangganya karena telah memiliki sosok ayah seperti Hermanto Dardak, sekaligus menyertakan lagu favorit sang ayah 'My Way' karya Frank Sinatra.

"Farewell my lifelong inspiration. Im so proud to have you as my father. This is your favorite song.," tulis Emil Dardak dalam unggahan instagram story miliknya.

Hermanto meninggal dunia di Pekalongan dalam perjalanan seusai menghadiri seminar nasional mengenai pemindahan ibukota negara di Semarang.

Hermanto meninggalkan seorang istri, Sri Widayatie, dan 3 orang anak, Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur), Amila Alistiawati dan Eron Ariodito.

Putra ketiga Hermanto, Eril Arioristanto Dardak telah meninggal dunia sebelumnya pada tahun 2018.

Profil Achmad Hermanto Dardak

Dihimpun dari berbagai sumber, Hermanto Dardak memiliki nama lengkap Achmad Hermanto Dardak.

Putra kelahiran Trenggalek, 9 Januari 1957 dari pasangan KH Mochamad Dardak dan Siti Mardiyah.