Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Li Khomsatun Lengkap Arab, Latin Serta Terjemahannya

Simak Lirik Sholawat Li Khomsatun lengkap tulisan Arab, latin serta terjemahannya. Li Khomsatun merupakan ijazah yang diberikan oleh KH Hasyim Asyari,

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi
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Lirik Sholawat Li Khomsatun 

SURYA.CO.ID - Simak Lirik Sholawat Li Khomsatun lengkap tulisan Arab, latin serta terjemahannya. 

Untuk diketahui, Li Khomsatun merupakan ijazah yang diberikan oleh KH Hasyim Asyari, pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) pada para santri.

Li Khomsatur diberikan pada santri sebagai amalan doa, karena pada masa itu dilanda pagebluk atau wabah.

Berikut lirik selengkapnya

Lirik Sholawat Li Khomsatun

لِي خَمْسَةٌ أُطْفِئ بِهاَ
حَرَّ الوَباَءِ الحاَطمَة

المُصْطَفَى وَالمُرتَضَى
وَابْناَهُماَ وَفَاطِمَة

Sholawat Li Khomsatun arab, latin dan terjemahan

لِي خَمْسَةٌ أُطْفِئ بِهاَ
حَرَّ الوَباَءِ الحاَطمَة

Li Khomsatun uthfii biha
Harrol waba il hathimah

Artinya: Aku mempunyai lima sosok yang bisa meredam ganasnya wabah yang membinasakan

المُصْطَفَى وَالمُرتَضَى
وَابْناَهُماَ وَفَاطِمَة

Almusthofa wal murtadlo
Wabnahuma wa Fathimah

Artinya: Yaitu al Musthafa (Nabi Muhammad SAW), al Murtadha (Sayyidina Ali bin Abi Thalib), dan kedua anaknya (Sayyidina Hasan dan Husain), serta Sayyidina Fatimah (Putri Nabi Muhammad SAW).

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Lirik Sholawat
Li Khomsatun
lirik sholawat li khomsatun
Hasyim Asyari
SURYA.co.id
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