Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Li Khomsatun Lengkap Arab, Latin Serta Terjemahannya
Simak Lirik Sholawat Li Khomsatun lengkap tulisan Arab, latin serta terjemahannya. Li Khomsatun merupakan ijazah yang diberikan oleh KH Hasyim Asyari,
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID - Simak Lirik Sholawat Li Khomsatun lengkap tulisan Arab, latin serta terjemahannya.
Untuk diketahui, Li Khomsatun merupakan ijazah yang diberikan oleh KH Hasyim Asyari, pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) pada para santri.
Li Khomsatur diberikan pada santri sebagai amalan doa, karena pada masa itu dilanda pagebluk atau wabah.
Berikut lirik selengkapnya
Lirik Sholawat Li Khomsatun
لِي خَمْسَةٌ أُطْفِئ بِهاَ
حَرَّ الوَباَءِ الحاَطمَة
المُصْطَفَى وَالمُرتَضَى
وَابْناَهُماَ وَفَاطِمَة
Sholawat Li Khomsatun arab, latin dan terjemahan
لِي خَمْسَةٌ أُطْفِئ بِهاَ
حَرَّ الوَباَءِ الحاَطمَة
Li Khomsatun uthfii biha
Harrol waba il hathimah
Artinya: Aku mempunyai lima sosok yang bisa meredam ganasnya wabah yang membinasakan
المُصْطَفَى وَالمُرتَضَى
وَابْناَهُماَ وَفَاطِمَة
Almusthofa wal murtadlo
Wabnahuma wa Fathimah
Artinya: Yaitu al Musthafa (Nabi Muhammad SAW), al Murtadha (Sayyidina Ali bin Abi Thalib), dan kedua anaknya (Sayyidina Hasan dan Husain), serta Sayyidina Fatimah (Putri Nabi Muhammad SAW).
Lirik Sholawat
Li Khomsatun
lirik sholawat li khomsatun
Hasyim Asyari
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