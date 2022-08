Liga Inggris: adwal dan Siaran Langsung, Hasil, Top Skor, Klasemen, Big Match MU vs Liverpool

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris 2022 - 2023 pekan ke-3 yang akan berlangsung Sabtu-Minggu dan Selasa (20 - 21 dan 23 Agustustus 2022).

Liga Ingggris 2023 pekan ketiga, di hari pertama Sabtu (20/8/2022) ada menyajikan lima pertandingan. Empat pertandingan digelar serentak pukul 21.00 WIB.

Terdiri Crystal Palace vs Aston Villa, Everton vs Nottingham Forest, Fulham vs Brentford, Leicester City vs Southampton, dan AFC Bournemouth vs Arsenal

Sedang di hari kedua, Minggu (20/8/2022) akan digelar tiga pertandingan.

Satu pertandingan lainnya, big match Manchester United (MU) vs Liverpool akan digelar Senin malam waktu setempat atau pukul 02.00 WIB, Selasa (23/8/2022).

Nonton dimana Siaran Langsung Liga Inggris?

Semua pertandingan Liga Inggris bisa ditonton di:

Siaran langsung TV Ochanel

Live Streaming Vidio.com (paket berlangganan).

Juga bisa diikuti dalam laporan Livescore di Livescore.com, Google Livescore, atau Flashscore.

Khusus SCTV akan menayangkan dua pertandingan pilihan.

Belum ada konfirmasi, pertandingan mana yang akan di pilihnya.

Namun kemungkinan SCTV akan menayangkan siaran langsung Bournemouth vs Arsenal, Sabtu - pukul 23.30 dan New Castle vs Mancity Minggu - pukul 22.30 WIB.

Baca juga: 6 Momen Top Liga Inggris Pekan ke-2, Kiper Buangan MU Menggila, Gebriel Jesus Predato Baru Arsenal

GABRIEL JESUS - Striker buangan Mancity Gabriel Jesus menggil bersama saat Arsenal mengalahkan tamunya Leicester City dengan skor 4 -2. Gabriel Jesus mencetak dua gol dan dua asit. (Getty Images)

Laga Big Match?

Pusat sorotan Liga Inggris pekan ke-3 adalah big match Manchester United (MU) vs Liverpol.

Kedua tim raksasa ini sama-sama memetik hasil tidak memuaskan di dua pekan pertama.

Liverpool dua kali di tahan musuh. Liverpool ditahan tuan rumah Fullham dengan skor 2 - 2, lalu ditahan tamunya Crystal Palace, juga dengan skor 2 - 2.