Sidoarjo Fashion Week 2022, 9 Desainer dan 10 MUA Kota Delta Unjuk Karya

SURYA.co.id | SIDOARJO - Sidoarjo Fashion Week (SFW) 2022 tetap berlangsung meski diguyur hujan, Sabtu (13/8/2022) malam.

Namun acara yang sedianya digelar di halaman FaveHotel Sidoarjo itu dipindah ke dalam Ballroom.

Acara tahunan yang sudah masuk tahun kedua ini menampilkan beragam fashion dari para desainer, MUA, dan model lokal Kota Delta.

Ada sembilan desainer dan 10 make up artist yang memamerkan hasil fashion karyanya di karpet merah SFW, serta ada 48 orang model.

Para desainer itu ada Eji Atelier, NC Griya Busana, Bahira Rumah Busana, House of Kelambi by Bagus Prasetiyo, Fimade by Fiah, Hola Kairos by Kairos, Cahaya_Idn, Vhe Boutique, dan Dewicho.

Mereka menilai tema Street Fashion yang diusung tahun ini tepat sebagai perayaan para desainer karena fashion adalah industri yang mampu merangkum berbagai pengaruh dan warisan budaya.

“Juga berbagai perspektif dan pilihan mode,” kata Vefiana Mafikasari, Founder Vhe Boutique di sela acara.

Dalam gelaran ini, desainer asli Sidoarjo tersebut memamerkan 12 baju yang sengaja didesain untuk SFW.

Konsepnya streatwear, menyesuaikan acara.