Rekap Hasil Liga Inggris, Highlight Pertandingan, Klasemen dan Top Skor: MU Juru Kunci

GABRIEL JESUS - Rekap hasil Liga Inggris 2022 - 2023 pekan ke-2 ada dalam artikel. Gabriel Jesus menjadi bintang dengan mencetak dua gol dan dua assist dalam laga Arsenal vs Leicester City.

SURYA.co.id - Berikut rekap hasil pertandingan Liga Inggris 2022 - 2022 di pekan kedua yang telah berlansung Sabtu (13/8/2022).

Dua pertandingan baru akan digelar malam ini, Minggu (14/8/2022) yaitu Nottingham Forest vs Westham dan Chelsea vs Tottenham Hotspurs.

Satu pertandingan lagi, Liverpool vs Crystal Palace akan digelar Selasa (16/8/2022).

Semua pertandingan Liga Inggris bisa disaksikan di Ochanel dan live streaming vidio.com (berlangganan).

Khusus SCTV malam ini, akan menayangkan siaran langsung CHELSEA vs TOTTENHAM HOTSPUR - Minggu (14/8/2022) Pukul 22.30 WIB.

Hasil Liga Inggris pekan kedua hari Sabtu (13/8/2022)

Mancity 4 - 0 AFC Bournemouth

Manchester City tampil garang di pekan kedua. Bermain di kandang menjamu tim promosi AFC Bournemouth, pasukan Pep Guardiola pesta 4 gol.

Masing-masing disumbangkan Gundogan ('19), Kevin de Bruyne menit 31, Phil Foden menit 37, dan gol bunuh diri J Lerma menit 79.

Baca juga: Siaran Langsung Liga Inggris, SCTV 22.30 WIB, Chelsea vs Tottenham, Ujian Pertama Dua Kandidat Juara

Ini kemenangan kedua Mancity, dengan total mencetak 6 gol dan belum kebobolan. Dengan hasil ini, juara bertahan Mancity untuk sementara menempati puncak klasemen sementara.

Brentford 4 - 0 Manchester United (MU)

Manchester United kembali babak belur. Setelah di kandang dipermalukan Brighton dengan skor 1-2 di pekan pertama, kini MU hancur lebur di kandang Brentford.

Baca juga: Transfer Liga Inggris - Italia: MU Frustasi Kejar De Jong, Ganti Ambil Penyerang Juventus

Baca juga: Transfer Liga Inggris, Mancity Rekrut Bek Didikan Barcelona, Ini Sosoknya

Melawan tim yang bukan klub elit Inggris, MU dibuat lumbung gol hingga 4 - 0.

Pesta gol Brenford atas MU dilakukan J Dasilva menit 10, Jensen menit 18, B Mee menit 30 dan M Mbeume menit 35.