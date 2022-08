Lulinha Persembahkan Gol ke Gawang Persebaya untuk Sahabatnya Malik Risald

SURYA.CO.ID|SURABAYA - Luiz Marcelo Morais (Lulinha), winger asing Madura United kembali mencetak gol saat timnya menahan imbang 2-2 Persebaya, Minggu (14/8/2022) malam ini di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), laga pekan keempat Liga 1 2022.

Gol Lulinha ini sekaligus kembali mengantarkan pemain asal Brasil itu sebagai top skor sementara Liga 1 2022 dengan koleksi 5 gol.

Selisih satu gol dari striker asing Persib Bandung, David da Silva yang mengemas 4 gol.

Selebrasi yang dilakukan Lulinha pada gol kali ini tidak seperti biasanya, ia membawa jersey setimnya, Malik Risaldi yang memang absen di laga ini.

"Gol tersebut saya persembahkan untuk sahabat saya, Malik Risaldi yang sedang menjaga buah hatinya yang baru lahir dan sedang sakit," ungkap Lulinha usai laga.

"Cepat sembuh teman. Dan segera kembali ke tim.Kami semua membutuhkanmu, and get well soon untuk buah hatinya," tambahnya.

Lulinha menjadi mesin gol Madura United sejauh ini, dari empat laga yang dijalani, Lulinha hanya satu laga absen mencetak gol, tiga laga lainnya selalu bisa merobek gawang lawan. (amn).