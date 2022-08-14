Lirik Sholawat Nariyah Beserta Teks Arab dan Latin
Berikut lirik Sholawat Nariyah, beserta teks arab dan latin. Sholawat ini sempat viral di TikTok
Penulis: Arum Puspita | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Berikut lirik Sholawat Nariyah, beserta teks arab dan latin.
Sholawat Nariyah sempat viral di TikTok dengan tagar 'lirik sholawat', beberapa waktu lalu.
Bacaan Sholawat Nariyah biasa dibaca untuk amalan, khususnya saat memiliki permasalahan hidup atau kesulitan lainya.
Sholawat Nariyah
أللّهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الّذِي تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَكَ
Latin
اللَّهُمَّ صَلِّ صَلاَةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلاَمًا
Allâhumma shalli shalâtan kâmilatan wa sallim salâman
تَامًّا عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍنِ الَّذِيْ
tâmman `alâ sayyidinâ Muhammadinil-ladzi
تُنْحَلُ بِهَ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ
tanhallu bihil-`uqadu wa tanfariju bihil-kurabu
وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ
wa tuqdlâ bihil-hawâiju wa tunâlu bihir-raghâ’ibu
|6 Langkah Download SSSTikTok Untuk Kualitas Video HD, Install Aplikasi Jadi Kunci
|SEDANG Berlangsung di SCTV: Chelsea vs Tottenham, Sesumbar Conte: Tottenham Sekarang Beda
|Hasil Liga Inggris: MU Ooh MU, Kalah 0-4, Ini Retapan Pelatih Erik ten Haag
|Persebaya Vs Madura United 2-2, Aji Santoso Sebut Antisipasi Bola Mati Masih Jadi Kekurangan Tim
|FAKTA Sosok S di Kasus Pembunuhan Subang yang Diamankan Polisi, Tak Dikenali Keluarga Korban?