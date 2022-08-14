Lirik Sholawat Nariyah Beserta Teks Arab dan Latin

Berikut lirik Sholawat Nariyah, beserta teks arab dan latin. Sholawat ini sempat viral di TikTok

Penulis: Arum Puspita | Editor: Adrianus Adhi
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SURYA.co.id
Lirik Sholawat Nariyah Lengkap Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Sholawat Nariyah, beserta teks arab dan latin.

Sholawat Nariyah sempat viral di TikTok dengan tagar 'lirik sholawat', beberapa waktu lalu.

Bacaan Sholawat Nariyah biasa dibaca untuk amalan, khususnya saat memiliki permasalahan hidup atau kesulitan lainya.

Sholawat Nariyah

أللّهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الّذِي تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَكَ

Latin

اللَّهُمَّ صَلِّ صَلاَةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلاَمًا
Allâhumma shalli shalâtan kâmilatan wa sallim salâman

تَامًّا عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍنِ الَّذِيْ
tâmman `alâ sayyidinâ Muhammadinil-ladzi

تُنْحَلُ بِهَ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ
tanhallu bihil-`uqadu wa tanfariju bihil-kurabu

وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ
wa tuqdlâ bihil-hawâiju wa tunâlu bihir-raghâ’ibu

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Lirik Sholawat
SURYA.co.id
Sholawat Nariyah
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