NASKAH Doa Tahlil dan Artinya yang Dibaca Setelah Bacaan Tahlil

Berikut ini naskah doa tahlil yang dibaca setelah membaca bacaan tahlil. Doa tahlil ini dikutip dari buku Tahlil dan Kenduri Tradisi Santri dan Kiai

Penulis: Arum Puspita | Editor: Iksan Fauzi
zoom-inlihat foto NASKAH Doa Tahlil dan Artinya yang Dibaca Setelah Bacaan Tahlil
canva
Bacaan doa tahlil 

SURYA.CO.ID - Berikut ini naskah doa tahlil yang dibaca setelah membaca bacaan tahlil.

Naskah doa tahlil sebenarnya ada beragam, namun dalam artikel ini akan diulas doa tahlil yang umum atau sering dibaca.

Doa tahlil ini dikutip dari buku Tahlil dan Kenduri Tradisi Santri dan Kiai, M.H. Madchan Anies, Pustaka Pesantren (grup LKiS), 2009.

اَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ * بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ *
اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. حَمْدَ الشَّاكِرِيْنَ، حَمْدَالنَّاعِمِيْنَ * حَمْدًايُوَافِيْ نِعَمَه وَيُكَافِئُ مَزِيْدَه *  يَارَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلاَلِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ * اَللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى الِى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ *

اَللهُمَّ تَقَبَّلْ وَاَوْصِلْ ثَوَابَ مَاقَرَأْنَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَمَا هَلَّلْنَا وَمَا سَبَّحْنَا وَمَااسْتَغْفَرْنَا وَمَا صَلَّيْنَا عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً وَاصِلَةً وَرَحْمَةً نَازِلَةً وَبَرَكَةً شَامِلَةً اِلَى حَضْرَةِ حَبِيْبِنَا وَشَفِيْعِنَا وَقُرَّةِ اَعْيُنِنَا سَيِّدِنَا وَمَوْلنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِلَى جَمِيْعِ اِخْوَانِه مِنَ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْاَوْلِيَآءِ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَالْعُلَمَآءِ الْعَالِمِيْنَ وَالْمُصَنِّفِيْنَ الْمُخْلِصِيْنَ وَجَمِيْعِ الْمُجَاهِدِيْنَ فِى سَبِيْلِ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ خُصُوْصًا اِلَى سَيِّدِنَا الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجَيْلاَنِيِّ

ثُمَّ اِلى جَمِيْعِ اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْ مَشَارِقِ اْلاَرْضِ اِلَى مَغَارِبِهَا بَرِّهَا وَبَحْرِهَا خُصُوْصًا اِلَى آبَآءِنَا وَاُمَّهَاتِنَا وَاَجْدَادِنَا وَجَدَّاتِنَا وَنَخُصُّ خُصُوْصًا مَنِ اجْتَمَعْنَاههُنَا بِسَبَبِه وَلِاَجْلِه

اَللهُمَّ اغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَعَافِهِمْ وَاعْفُ عَنْهُم

اَللهُمَّ اَنْزِلِ الرَّحْمَةَ وَالْمَغْفِرَةَ عَلى اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ اَهْلِ لَآاِلهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

اَللهُمَّ اَرِنَاالْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَااتِّبَاعَهُ وَاَرِنَاالْبَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَااجْتِنَابَهُ

رَبَّنَا اَتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Tags
doa tahlil
SURYA.co.id
doa tahlil dan artinya
surabaya.tribunnews.com
Bacaan Tahlil

  • Tribun Shopping

    5 Cara Ampuh Menstabilkan Jaringan saat Bermain Game

    5 Cara Ampuh Menstabilkan Jaringan saat Bermain Game

    Wajib Tahu 5 Tips Ini sebelum Membeli Catok Rambut

    Wajib Tahu 5 Tips Ini sebelum Membeli Catok Rambut

    5 HP oppo Murah yang Cocok untuk Gaming, Mulai Rp 2 Jutaan

    5 HP oppo Murah yang Cocok untuk Gaming, Mulai Rp 2 Jutaan

    Tak Perlu Mencatat di Kertas, Ini 6 Aplikasi Note yang Bisa Dicoba

    Tak Perlu Mencatat di Kertas, Ini 6 Aplikasi Note yang Bisa Dicoba

    5 Rekomendasi Catok Rambut Terbaik untuk Hasil Lurus Berkilau

    5 Rekomendasi Catok Rambut Terbaik untuk Hasil Lurus Berkilau

    • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan