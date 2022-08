Kemeriahan Jatim Music Fest 2022 Ditutup dengan Sambutan Penuh Antusias

SURYA.co.id | SURABAYA - Jatim Music Fest 2022 sudah mencapai sesi Grand Final, Sabtu (13/8/2022). Total 93 grup band yang mengikuti event tersebut.

Rinciannya meliputi internal Bank Jatim 33 grup band, dan 60 grup band kategori pelajar.

Dalam acara itu menghadirkan tiga juri terkenal. Yakni musisi ternama Edi Hazt, Eks Dewa 19 Wawan Juniarso, dan Dosen Musik Unesa Sarjoko.

Dari jumlah 93 itu, sudah dilakukan seleksi hingga diputuskan 10 grup band terbaik dari internal Bank Jatim, dan 10 grup band pelajar. Untuk grup band internal terdiri dari Jang Seru Band (Cabang Lumajang), Brave One (Cabang Utama Surabaya), Baby Jam (Cabang Pacitan), OneDay Band (Cabang Ngawi), Ikibenpas (Cabang Pasuruan), Baja Band (Cabang Jember), BJ 060 Band (Cabang Kepanjen), Beyond Band (Cabang Bawean), JT Twenty Band (Cabang Ponorogo), dan 2DelapanBand (Cabang Lamongan).

Sementara 10 grup band pelajar Pillow Band (Surabaya), Krucil Band (Mojokerto), FF1 (Surabaya), D'Luvino (Surabaya), D Lycus Band (Sidoarjo), Little Squid (Banyuwangi), One Rhythm (Surabaya), Sweet Sunday (Pasuruan), Dewantara (Trenggalek), dan Wong3pro (Lumajang).

Tahapan Grand Final berlangsung di Ciputra Hall, Kota Surabaya, Sabtu (13/8/2022). Baik penonton yang hadir secara virtual di siaran langsung Youtube, maupun datang langsung di tempat, mereka terus mendukung jagoannya.

Sorak sorai penonton terus bergemuruh di dalam seisi ruangan, mewarnai kemeriahan gelaran tersebut. Masing masing peserta grup band menyanyikan dua buah lagu. Satu lagu kebangsaan dan satu lagu bergenre bebas.

Para juri telah memutuskan juara pemenangnya. Untuk internal Juara 1 adalah Baja Band, Juara 2 Baby Jam, dan Juara 3 Brave One Band. Lalu band favourite OneDay Band, kategori best vocal, best drum, best bass diborong Baja Band, sementara best Guitar diraih B3yond Band, dan best Keyboard OneDay Band.

Kemudian kategori pelajar Juara 1 Pillow Band, Juara 2 Dewantara Band, Juara 3 D'Lycus Band, Juara 4 One Rhythm, Juara 5 FF1 Band, Juara 6 Krucil Band. Lalu Band Favorite Wong3Pro, Best Perfomance Dewantara Band, Best Vocal One Rhythm Surabaya, Best Drummer Dewantara Band, Best Bassist Pillow Band, Best Guitaris Dewantara Band, dan Best Keyboard D'Lycus Band.