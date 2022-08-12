Tahlil PDF Lengkap dengan Doa Arwah Arab, Latin dan Terjemahan

Berikut link untuk mengunduh tahlil PDF lengkap dengan doa arwah Arab, latin dan terjemahan.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi
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Ilustrasi tahlil pdf lengkap 

SURYA.CO.ID - Berikut link untuk mengunduh tahlil PDF lengkap dengan doa arwah Arab, latin dan terjemahan.

Tahlil PDF lengkap untuk tahlilan malam Jumat, doa ziarah kubur atau syukuran.

KLIK LINK TAHLIL PDF

Bacaan tahlil lengkap dalam format PDF yang tersedia di link, dikutip dari Kitab Majmu' Syarief seperti berikut:

1. Pengantar Al-Fatihah

اِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاَلِهِ وصَحْبِهِ شَيْءٌ لِلهِ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ

Ila hadrotin nabiyi Shollallahu 'alaihi wasallam, wa alihi wa shohbihi syaiun lillahi lahumul fatihah..

Artinya, “Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Untuk yang terhormat Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, dan para sahabatnya. Bacaan Al-Fatihah ini kami tujukan kepada Allah dan pahalanya untuk mereka semua. Al-Fatihah…”

2. Al Fatihah

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الَّمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِ يْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ. اَمِينْ

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