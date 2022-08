Ingatkan Pentingnya Energi Bersih dan Terbarukan, PENS Gelar IES 2022

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) menggelar International Electronics Symposium (IES) 2022 di Auditorium Lantai 6 Gedung Pascasarjana PENS 10-11 Agustus 2022.

Memasuki tahun ke-24 sejak awal diselenggarakannya, IES 2022 menghadirkan pemaparan materi dari empat keynote speaker dari berbagai negara serta workshop yang diikuti oleh semua mahasiswa PENS dari semua program studi.

Penyampaian materi pada hari pertama dilakukan Dr Ir Hendra Iswahyudi M Si selaku Ministry of Energy and Mineral Resources dan Prof Stephen R Turnock MA SM PhD CEng FIMechE FRINA FHEA dari University of Southampton.

Sedangkan hari kedua pemateri disampaikan oleh Prof Naoki Ishibashi dari Musashino University, Japan dan Prof Novie Ayub Windarko Ph D dari Dosen Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS).

Keempat keynote speaker tersebut membawakan masing-masing topik menarik sesuai dengan tema IES 2022 yaitu Energy Development for Climate Change Solution and Clean Energy Transition.

General Chair of IES 2022, Dr Arini menjelaskan tema IES 2022 kali ini didapatkan sesuai atas kebutuhan masyarakat.

“Kami tahu bahwasanya pada tahun 2022 telah terjadi perubahan besar pada sektor energi dan sampai saat ini di Indonesia masih banyak menggunakan energi fosil yang tentunya tidak dapat diperbarui serta berdampak pada lingkungan," ujar Dr Arini kepada SURYA.co.id, Kamis (11/8/2022).

"Sehingga mau tidak mau kedepannya kami harus melakukan transisi dalam penggunaan energi. Semula menggunakan energi fosil kita ubah menjadi energi bersih dan terbarukan," imbuhnya.

Kegiatan dilanjut dengan sesi presentasi dari keynote speech yang pertama dari Dr Ir Hendra Iswahyudi M Si dengan tema Indonesia’s Energy Transition.

Setelah kegiatan presentasi selesai para peserta diarahkan menuju breakout room di lantai 3 dan 4 Gedung Pascasarjan PENS.