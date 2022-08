Bursa Transfer, Liga Italia, Juventus Datangkan Juru Umpan untuk Dusan Flahovic

SURYA.co.id I - Tim raksasa Turin, Juventus mendatangkan Filip Kostic dari Eintracht Frankfurt.

Dilansir BolaSport.com dari Twitter jurnalis Italia Fabrizio Romano, yang mengunggah foto Kostic dengan caption kalimat keramat "here we go", yang mengisyaratkan kepindahan sang pemain segera resmi terwujud.

Si Nyonya Tua dilaporkan mengeluarkan ongkos transfer untuk Kostic di kisaran angka 16 juta euro (sekitar Rp243 miliar).

Pemain berusia 29 tahun itu akan segera terbang ke Turin untuk menjalani tes medis.

Sebelumnya, I Bianconeri mendatangkan Paul Pogba dari Manchester United yang berstatus bebas transfer. Tak hanya Pogba, Juve juga merekrut Angel Di Maria secara gratis dari Paris Saint-Germain (PSG) dan Gleison Bremer seharga 41 juta euro dari Torino.

Kostic kemungkinan akan diproyeksikan Juve untuk menjadi penyuplai bola ke lini depan. Pada musim 2021-2022, Juve terlihat kurang produktif dalam menciptakan gol.

Dusan Vlahovic sebagai ujung tombak kurang mendapatkan distribusi bola yang matang dari lini tengah.

Apalagi Juve juga ditinggal dua pemain depan, Paulo Dybala dan Federico Bernardeschi. Kostic menarik minat Juventus setelah tampil ciamik bersama Frankfurt musim lalu.

Paulo Dybala hengkang dari Juventus dan bergabung AS Roma. (Juventus.com)

Kostic membantu Frankfurt membuat kejutan dengan menjuarai Liga Europa 2021-2022. Kostic akan bertugas menyuplai bola ke rekan senegaranya yang sama-sama asal Serbia, Vlahovic.

Diharapkan dengan adanya Kostic dan Di Maria, Vlahovic bisa kembali tajam dan banyak menyumbang gol untuk Juve.

Ketajaman Vlahovic menurun sejak pindah ke Juve dari Fiorentina.

Sumber:Bolasport, KLIK DISINI