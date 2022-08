Persiapan Lelang, Bantuan Kain Seragam Gratis untuk Siswa Kota Blitar Diberikan November 2022

SURYA.CO.ID, BLITAR - Bantuan kain seragam gratis untuk siswa baru di Kota Blitar pada tahun ajaran 2022/2023 perkiraan baru bisa diberikan November 2022.

Persoalannya, Dinas Pendidikan Kota Blitar baru persiapan lelang pengadaan kain untuk seragam gratis para siswa.

"Target, minggu ketiga Agustus ini sudah masuk tender. Proses tender untuk mendapatkan pemenang sekitar sebulan. Lalu, pekerjaan selama 100 hari. Perkiraan November dibagikan," kata Kabid Pendidikan Dasar Dindik Kota Blitar, Jais Alwi Mashuri, Rabu (10/8/2022).

Jais mengatakan pengadaan kain untuk seragam menggunakan metode tender atau lelang lewat Badan Layanan Pengadaan Kota Blitar.

Menurutnya, permohonan tender ke Badan Layanan Pengadaan sudah dilakukan sejak Juli 2022.

Namun, tim Badan Layanan Pengadaan melakukan evaluasi dan ada beberapa yang harus direvisi. "Sekarang sudah revisi kedua," ujar Jais.

Bantuan kain seragam gratis diberikan kepada para siswa baru mulai TK, SD, dan SMP. Sebenarnya, tingkat SMP punya wewenang pengadaan sendiri.

SMP juga sebagai pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran. Tapi, sesuai kesepakatan sekolah dan dinas, pengadaan kain seragam gratis tingkat SMP dijadikan satu.

"Supaya kain bahan seragam sama, waktu pemberian sama, dan harga sama, akhirnya semua SMP konsolidasi dengan dinas agar pengadaan dijadikan satu," katanya.

Seperti diketahui, pengadaan seragam gratis untuk siswa TK, SD, dan SMP di Kota Blitar 2022 ini kembali berupa kain bukan pakaian jadi.

Sebelumnya, pengadaan seragam gratis untuk siswa berupa pakaian jadi.

Dinas Pendidikan juga akan memberikan bantuan ongkos jahit kepada para siswa.

Ongkos jahit seragam untuk siswa TK Rp 90.000 per potong, SD Rp 100.000 per potong, dan SMP Rp 110.000 per potong.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA