Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Badar Lengkap dan Cara Download di MP3 Juice

Berikut lirik Sholawat Badar lengkap dan cara download Sholawat Badar di MP3 Juice.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Sholawat Badar Lengkap dan Cara Download di MP3 Juice
Canva
Ilustrasi - lirik Sholawat Badar dan cara ownload Sholawat Badar di MP3 Juice 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Sholawat Badar lengkap dan cara download Sholawat Badar di MP3 Juice.

Mengutip dari YouTube NU Teluk Pucung Bekasi, Sholawat Badar disusun KH Ali Mansur Shiddiq pada tahun 1960.

Lirik Sholawat Badar lengkap latin dan artinya:

صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى طـهَ رَسُـوْلِ اللهِ
صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى يـس حَبِيْـبِ اللهِ

Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Thaaha Rasuulillaah
Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Yaa Siin Habiibillaah

تَوَ سَـلْنَا بِـبِـسْـمِ اللّهِ وَبِالْـهَادِى رَسُـوْلِ اللهِ
وَ كُــلِّ مُجَـا هِـدِ لِلّهِ بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Tawassalnaa Bibismillaah Wabil Haadi Rasuulillaah
Wakulli Mujaahidin Lillaah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

اِلهِـى سَـلِّـمِ اْلا ُمـَّة مِـنَ اْلافـَاتِ وَالنِّـقْـمَةَ
وَمِنْ هَـمٍ وَمِنْ غُـمَّـةٍ بِاَ هْـلِ الْبَـدْرِ يـَا اَللهُ

llaahi Sallimil Ummah Minal Aafaati Wanniqmah
Wamin Hammin Wamin Ghummah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

اِلهِى نَجِّـنَا وَاكْـشِـفْ جَـمِيْعَ اَذِ يـَّةٍ وَا صْرِفْ
مَـكَائـدَ الْعِـدَا وَالْطُـفْ بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

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Lirik Sholawat
Sholawat Badar
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