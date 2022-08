LG DualUp Monitor Jadi Alternatif Pekerja Kreatif Digital Lebih Produktif

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - PT LG Electronics Indonesia (LG) memperkenalkan inovasi terbaru miliknya, LG DualUp Monitor.

Layar lebar berdefinisi tinggi dalam format vertikal dengan konektivitas terkini menjadi tawaran utama bagi mereka yang bergerak dalam industri kreatif digital.

"Saat layar berdefinisi tinggi memberi dukungan pada mencipta karya terbaik, bentang lebarnya yang vertikal memberikan peluang pengerjaan detail lebih cepat dengan membuka beberapa window sekaligus meski dalam ruang kerja sempit,” kata Riki Siauw, Head of Marketing and Sales IT Division, Senin (8/8/2022).

Hal inilah yang menjadikan LG DualUp Monitor model 28MQ780 sebagai solusi tepat bagi pekerja kreatif digital utamanya dalam meningkatkan produktivitas.

“Industri kreatif digital berkembang sangat pesat yang mudah dilihat dari banyaknya karya terlahir setiap harinya. Hal ini membuat menciptakan karya terbaik saja tak cukup. Konsisten untuk terus produktif menjadi syarat bertahan di industri ini,” jelas Riki.

Inovasi yang dihadirkan LG melalui perangkat monitor untuk peningkatan produktivitas sebenarnya bukanlah pertama kali.

Untuk menghindarkan keribetan penggunaan lebih dari satu monitor yang biasa dilakukan dalam kerja kreatif, pabrikan perangkat elektronik asal Korea Selatan ini sebelumnya telah memiliki jajaran monitor LG UltraWide yang dikenal dari bentang yang memanjang secara horisontal.

Hanya saja, bentang memanjang demikian tak cukup menjadi solusi bagi ruang kerja yang terbatas.

Hal inilah yang kemudian melahirkan pemandangan monitor yang ditumpuk secara vertikal untuk melakukan berbagai kerja sekaligus dari editing, memantau berbagai detail dan melihat hasilnya sekaligus.