Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Start Sempurna Man City, Manchester United Dapat Hikmahnya

SURYA.co.id, - Berikut Hasil dan Klasemen Liga Inggris terbaru hari ini, awal sempurna Man City usai tundukkan West Ham 2-0, Manchester United malah kalah di kandang.

Pekan perdana Liga Inggris ditutup dengan tiga pertandingan di hari Minggu (7/8/2022).

Manchester City memperoleh poin penuh saat bertandang ke markas West Ham di London Stadium.

Striker anyar Erling Haaland yang menjadi pahlawan kemenangan tim asuhan Pep Guardiola.

Eks pemain Borussia Dortmund itu berhasil mencetak brace.

Satu gol di menit ke-36 lewat titik putih.

Erling Haaland merayakan golnya di laga West Ham vs Man City (AFP)

Sementara gol pengunci kemenangan dicetak usai Haaland berhasil menundukkan Alphonse Areola dalam kondisi one on one di menit ke-65.

West Ham yang tampil dihadapan pendukung sendiri tak mampu berbuat banyak.

Bahkan rekrutan anyar Gianluca Scamacca juga tak berhasil memperkecil ketertinggalan.

Hasil Skor West Ham vs Man City berakhir 0-2 untuk tim tamu.