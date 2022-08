KUMPULAN Ucapan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2022 dalam Bahasa Inggris, Langsung Kirim WhatsApp

SURYA.co.id - Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 pada tanggal 17 Agustus 2022 tinggal menghitung hari.

Anda bisa ikut memeriahkannya dengan cara saling berkirim ucapan HUT Kemerdekaan RI melalui WhatsApp maupun aplikasi chat lainnya.

Ucapan HUT Kemerdekaan RI bisa menggunakan bahasa Indonesia, atau bahkan bisa juga menggunakan bahasa Inggris.

Berikut kata-kata Ucapan selamat hari Kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Inggris dan terjemahannya, melansir dari Banjarmasinpost.co.id dalam artikel '13 Ucapan Selamat HUT ke-75 RI Bahasa Inggris, 'Happy Independence Day' 17 Agustus 2020'.

1. With freedom in the mind, faith in the words, pride in our souls. Let's salute the nation on Independence Day!

(Dengan kebebasan dalam pikiran, iman dalam kata-kata, kebanggaan dalam jiwa kita. Mari kita hormati Bangsa di Hari Kemerdekaan!)

2. Be the cause of unity, fight against corruption and flair the flag of our nation. Happy Independence Day 17 August 2022.

(Jadilah penyebab persatuan, memerangi korupsi dan mengibarkan bendera bangsa kita. Selamat Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2022.)

3. Freedom in our mind, faith in the words, pride in our souls. Let’s salute the great men and women who made this possible. Happy Independence Day!

(Kebebasan dalam pikiran kita, iman dalam kata-kata, kebanggaan dalam jiwa kita. Mari kita beri hormat kepada pria dan wanita hebat yang membuat ini menjadi mungkin. Selamat Hari Kemerdekaan!)