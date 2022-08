Persebaya Surabaya Kembali Surati PT LIB Soal Jadwal Kick Off Kompetisi yang Terlalu Malam

SURYA.co.id | SURABAYA - Persebaya Surabaya kembali surati PT LIB terkait jadwal kick off kompetisi yang terlalu malam.

Ini bukan kali pertama Persebaya Surabaya melayangkan surat protes terkait jadwal kick off kompetisi yang terlalu malam.

Sebelumnya saat laga Persebaya Surabaya Vs Persita, Senin (1/8/2022) lalu di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) yang kick off pukul 20.30 Wib, Bajul Ijo sempat melayangkan surat protes dan minta kick off dimajukan berbekal rekomendasi Polrestabes Surabaya dengan berbagai pertimbangan, termasuk besarnya risiko kerawanan.

Namun PT LIB melakukan lobi tingkat elite sehingga laga ini tetap bisa digelar sesuai jadwal berbekal izin keamanan dari Polda Jatim, dengan catatan jadwal selanjutnya akan dikaji ulang.

"Hari ini Persebaya meluncurkan kembali surat ke LIB. Untuk meninjau kembali jam kick off di atas jam 19.00 wib. Juga sebagai pengingat dari apa yang dijanjikan Pak Jarno sebelum ini yang akan meninjau ulang kick off kemalaman," ungkap Sekretaris tim Persebaya, Ram Surahman, Jumat (5/8/2022) malam.

Sudah dua laga yang sudah dijalani Perseabaya di Liga 1 2022, keduanya digelar pukul 20.30 Wib.

Ram berharap, surat yang dilayangkan pihaknya segera mendapat tanggapan PT LIB selaku operator kompetisi.

Apalagi kick off terlalu malam ini dampaknya sangat luas, selain sisi kerawanan, fisik pemain juga terganggu akibat istirahat kurang. Juga efek kehadiran penonton ke stadion mengalami penurunan.

"Moga didengar, biar tidak ada pertanyaan, sepak bola kemalaman untuk siapa?," pungkasnya.